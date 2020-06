Η νέα σεζόν της Euroleague ετοιμάζεται και η λίγκα ανακοίνωσε το πρόγραμμα της επόμενης σεζόν. Οι 18 ομάδες παίρνουν θέση «μάχης» την 1η του Οκτώβρη και προετοιμάζονται για έναν «Μαραθώνιο» 34 αγώνων, όπου οι 18 ομάδες θα παλέψουν για τις 8 θέσεις που οδηγούν στα playoffs.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει το πρόγραμμα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, με τις διπλές εβδομάδες και την διακοπή, μέχρι το τέλος της σεζόν.

1η Οκτώβρη: Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας

2 Οκτώβρη: Χίμκι - Παναθηναϊκός

13 Οκτώβρη: Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός

14 Οκτώβρη: Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο

15 Οκτώβρη: Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός

16 Οκτώβρη: Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ

22 Οκτώβρη: Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε

23 Οκτώβρη: Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός

29 Οκτώβρη: Ζενίτ - Παναθηναϊκός

30 Οκτώβρη: Ολυμπιακός - Εφές

5 Νοεμβρίου: Ζενίτ - Ολυμπιακός

6 Νοεμβρίου: Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Μόσχας

12 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός - Άλμπα Βερολίνου

13 Νοεμβρίου: Παναθηναϊκός - Εφές

17 Νοεμβρίου: Βαλένθια - Παναθηναϊκός

18 Νοεμβρίου: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός

19 Νοεμβρίου: Μπασκόνια - Παναθηναϊκός

20 Νοεμβρίου: Βιλερμπάν -Ολυμπιακός

26 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός - Μπασκόνια

27 Νοεμβρίου: Παναθηναϊκός - Μπαγέρν Μονάχου

3 Δεκεμβρίου: ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ολυμπιακός

3 Δεκεμβρίου: Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός

10 Δεκεμβρίου: Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός

11 Δεκεμβρίου: Παναθηναϊκός - Ζαλγκίρις Κάουνας

15 Δεκεμβρίου: Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης

16 Δεκεμβρίου: Ολυμπιακός - Βαλένθια

17 Δεκεμβρίου: Παναθηναϊκός - Άλμπα Βερολίνου

18 Δεκεμβρίου: Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

22 Δεκεμβρίου: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός

23 Δεκεμβρίου: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός

29 Δεκέμβρη: Χίμκι - Ολυμπιακός

30 Δεκέμβρη: Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός

7 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός - Ζενίτ

8 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου

12 Ιανουαρίου: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

13 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν

15 Ιανουαρίου: Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός

15 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός - Βιλερμπάν

21 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός - Χίμκι

22 Ιανουαρίου: Ζαλγκίρις Κάουνας - Ολυμπιακός

26 Ιανουαρίου: Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός

27 Ιανουαρίου: Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός

28 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα

29 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός - Βαλένθια

18 Φεβρουαρίου: Εφές - Ολυμπιακός

19 Φεβρουαρίου: ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Παναθηναϊκός

25 Φεβρουαρίου: Ολυμπιακός - ΤΣΣΚΑ Μόσχας

26 Φεβρουαρίου: Άλμπα Βερολίνου - Παναθηναϊκός

2 Μαρτίου: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα

3 Μαρτίου: Μπασκόνια - Ολυμπιακός

4 Μαρτίου: Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός

5 Μαρτίου: Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας

11 Μαρτίου: Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ

12 Μαρτίου: Ολυμπιακός - Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης

18 Μαρτίου: Άλμπα Βερολίνου - Ολυμπιακός

19 Μαρτίου: Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας

25 Μαρτίου: Εφές - Παναθηναϊκός

26 Μαρτίου: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

30 Μαρτίου: Παναθηναϊκός - Μπασκόνια

31 Μαρτίου: Βαλένθια - Ολυμπιακός

1 Απριλίου: Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο

2 Απριλίου: Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός

8 Απριλίου: Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός

9 Απριλίου: Ολυμπιακός - Χίμκι

