Ο Έλληνας γκαρντ που βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας του Ολυμπιακού μέτρησε ουκ ολίγα highlights κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Η EuroLeague φρόντισε να μαζέψει μερικές από τις καλύτερες στιγμές του και να τις παρουσιάσει στο βίντεο που ακολουθεί!

A player who can do it ALL, Check out some of @kos_slou best skills!



'Signature Moves' I @DenizBank I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/btxPliGexx

— Turkish Airlines EuroLeague ( ) (@EuroLeague) June 10, 2020