Κλάιμπερν: «Η σεζόν έπρεπε να ακυρωθεί όταν τραυματίστηκα»! (pic)

O Κλάιμπερν υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο στις 26 Οκτωβρίου αφού το πόδι του κόλλησε στο παρκέ στην αναμέτρηση με την Άλμπα Βερολίνου κι έτσι ο MVP του περσινού Final 4 στη Βιτόρια υποχρεώθηκε να χάσει όλη τη σεζόν.

Ο άσος της ΤΣΣΚΑ, ο οποίος μετρούσε 12.5 πόντους και 5.3 ριμπάουντ πριν από τον σοβαρό τραυματισμό, σχολίασε τον τερματισμό της EuroLeague.

«Θα έπρεπε να είχαμε ακυρώσει τη σεζόν την ημέρα που τραυματίστηκα! Τώρα γύρισα μωρό μου»!

We should’ve cancelled the season the day i went down now I’m back baby

— Will Clyburn (@Da_Thrill21) May 25, 2020