Οι καλύτερες στιγμές του Βέσελι στην... MVP χρονιά του! (vid)

Ο Τσέχος σέντερ ήταν από τους πρωτοστάτες για την είσοδο της Φενέρμπαχτσε στο περσινό Final 4 της Βιτόρια με αποτέλεσμα να ανταμειφθεί στο τέλος με το βραβείο του MVP.

Συγκεκριμένα είχε αγωνιστεί σε 31 ματς και είχε κατά μέσο όρο 12,3 πόντους, 4,7 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ, 1,4 κλεψίματα, 1,8 λάθη και σούταρε με 66% στα δίποντα και 79% στις βολές.

The 2018/19 MVP season @JanVesely24 had a remarkable season last year for @FBBasketbol

Check out his best plays here

'Energy Moves' I @ENEOSMotorOils I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/2uT0Fo5dKi

— Turkish Airlines EuroLeague ( ) (@EuroLeague) May 19, 2020