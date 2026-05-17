Η Μπενφίκα πέρασε από την έδρα της Εστορίλ με 3-1, ολοκλήρωσε χωρίς ήττα το πρωτάθλημα αλλά κατάφερε να μείνει εκτός Champions League για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την Μπενφίκα του Παυλίδη! Οι πρωτευουσιάνοι επικράτησαν 3-1 στην έδρα της Εστορίλ για την 34η και τελευταία αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος, έμειναν αήττητοι καθ' όλη τη διάρκεια της λίγκας αλλά τερμάτισαν τρίτοι και είδαν την Σπόρτινγκ να παίρνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του επόμενου Champions League.

Στο πρώτο ημίχρονο οι «Αετοί» της Λισαβόνας μετέτρεψαν την αναμέτρηση σε... παράσταση για έναν ρόλο, αφού το 3-0 δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφισβήτησης επ' αυτού. Ο Ρίος άνοιξε το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό, ο Μπα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του Μουρίνιο στο 15ο λεπτό και προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, η ομάδα της πορτογαλικής πρωτεύουσας έκανε τρία τα γκολ της με τον Ράφα Σίλβα, ένα λεπτό αργότερα.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι κράτησαν δυνάμεις και διαχειρίστηκαν την απόσταση ασφαλείας που τους έδωσε το 3-0 από το πρώτο 45λεπτο. Το μόνο που άλλαξε στην επανάληψη ήταν το γκολ του Πεϊξίνιο στο 90+1, που διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αγωνίστηκε βασικός για το σύνολο του Μουρίνιο, που έμεινε χωρίς τίτλο και εκτός Champions League. Το παράδοξο είναι πως η ομάδα του Special One δεν έκανε ούτε μια ήττα το πρωτάθλημα αλλά τερμάτισε τρίτη με 23 νίκες και 11 ισοπαλίες.

Σε περίπτωση που η Τορεένσε κερδίσει τον τελικό Κυπέλλου απέναντι στην Σπόρτινγκ (24/05, 19:15), τότε η Μπενφίκα θα χάσει το εισιτήριο για το Europa League και θα... υποβιβαστεί στο Conference League. Τη θέση της θα πάρει η ευχάριστη έκπληξη του φετινού θεσμού, που αγωνίζεται στη δεύτερη εθνική κατηγορία της χώρας!