Μετά την Περούτζια στον τελικό του Champions League προκρίθηκε και η Ζαβέρτσιε με τους Πολωνούς να επικρατούν με 3-1 της Ζιράτ.

Με εξαίρεση το σετ που έχασε, η Ζαβέρτσιε έκανε περίπατο κόντρα στην Ζιράτ. Οι Πολωνοί επικράτησαν με 3-1 (25-19, 24-26, 25-19, 25-19) των Τούρκων και στον τελικό θα αντιμετωπίσουν την Περούτζια.

Ο τελικός ήταν ένας μονόλογος των τυπικά γηπεδούχων, με τους φιλοξενούμενους να μην μπορούν ούτε και φέτος να φτάσουν στην πηγή και να πιουν νερό, παρότι έχουν δαπανήσει υπέρογκα ποσά για να το καταφέρουν. Όταν όμως σε ένα τέτοιο παιχνίδι παίζει μόνο ο Αμπντέλ-Αζίζ που είχε 27 πόντους δεν μπορείς να περιμένεις κάτι περισσότερο.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-1 (25-19, 24-26, 25-19, 25-19)

*Οι πόντοι της Ζαβιέρτσιε προήλθαν από 8 άσους, 46 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 34 λάθη αντιπάλων ενώ της Ζιράτ από 4 άσους, 47 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων

ΖΑΒΙΕΡΤΣΙΕ (Βινιάρσκι): Κβόλεκ 13 (10/24 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 54% υπ. – 33% άριστες), Ράσελ 16 (14/31 επ., 2 μπλοκ, 44% υπ. – 24% άριστες), Μπόλατζ 3 (3/9 επ.), Γκλαντίρ 8 (3/9 επ., 5 μπλοκ), Ταβάρες 5 (1/4 επ., 4 άσοι), Μπιένιεκ 10 (6/17 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ) / Πόπιβτσακ (λ., 67% υπ. – 33% άριστες), Ζνίτσολ, Ένσινγκ 10 (9/19 επ., 1 μπλοκ)

ΖΙΡΑΤ (Καβάζ): Σαβάς 4 (3/7 επ., 1 μπλοκ), Μπουλμπούλ 3 (1/8 επ., 2 μπλοκ), Γενιπαζάρ, Αμπντέλ-Αζίζ 27 (23/51 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ), Κλεβενό 8 (8/24 επ., 50% υπ. – 37% άριστες), Φορνάλ 13 (12/31 επ., 1 άσος, 50% υπ. – 21% άριστες) / Μπαϊρακτάρ (λ., 38% υπ. – 21% άριστες), Κόι, Τοσούν