Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επικράτησε 3-0 της Ζιλ Βιθέντε και θα αγωνιστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του επόμενου Champions League.

Με το βλέμμα στα... αστέρια η Σπόρτινγκ Λισαβόνας! Η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη επιβλήθηκε 3-0 της Ζιλ Βιθέντε στην 34η και τελευταία αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος, τερμάτισε δεύτερη και πήρε το εισιτήριο για τα προκριματικά του ερχόμενου Champions League, όπου θα διεκδικήσει την είσοδό της στη League Phase.

Το πρώτο ημίχρονο ανήκει ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους, οι οποίοι καθάρισαν γρήγορα την... μπουγάδα και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Κουαρέσμα στο 15ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τα «Λιοντάρια» της Λισαβόνας και ο Κολομβιανός αρχισκόρερ Σουάρες έκανε το 2-0 για την ομάδα του Μπόρζες στο 34ο λεπτό.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα των δύο Ελλήνων διεθνών έκανε διαχείριση του αποτελέσματος χωρίς να πιέσει καταστάσεις. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να ξαναμπούν στο ματς, χωρίς όμως να το κατορθώσουν. Αντιθέτως ο Χιούλμαντ με γκολ στο 90+3 διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο «Αλβαλάδε».

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης αγωνίστηκε βασικός για τους γηπεδούχους και έγινε αλλαγή στο φινάλε, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης έμεινε εκτός αποστολής αφού δεν έχει επανέλθει πλήρως από τον τραυματισμό του.

Υπενθυμίζουμε πως ξέχωρα από το εισιτήριο για τα προκριματικά του ερχόμενου Champions League, η πράσινη... πλευρά της Λισαβόνας έχει την ευκαιρία να κλείσει τη σεζόν ιδανικά με έναν τίτλο. Το σύνολο του Μπόρζες θα διεκδικήσει το Κύπελλο Πορτογαλίας απέναντι στην Τορεένσε (24/05, 19:15), την ομάδα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας που αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του φετινού θεσμού.