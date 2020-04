Euroleague: Στην ομάδα της δεκαετίας ο Γιουλ! (pic & vid)

Ο Σέρχιο Γιουλ μπήκε στην καλύτερη ομάδα της δεκαετίας, μετά τους Γιώργο Πρίντεζη, Νάντο Ντε Κολό, Μίλος Τεόντοσιτς, Δημήτρη Διαμαντίδη, Λούκα Ντόντσιτς, Χουάν Κάρλος Ναβάρο και Κάιλ Χάινς.

Ο Ισπανός γκαρντ δήλωσε πως είναι μεγάλη του τιμή να είναι δίπλα σε σπουδαίους παίκτες σε αυτή την ομάδα, οι οποίοι είναι «θρύλοι» για τις ομάδες τους.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για τη δουλειά που έχω κάνει. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα είμαι σε αυτή την ομάδα και να εκπροσωπώ τη Ρεάλ Μαδρίτης με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε, αναφέροντας πως η Euroleague του 2015 έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, όπως και αυτή του 2018, που είχε τραυματιστεί στο γόνατο.

.@RMBaloncesto reached seven Final Fours, four championship games and won the EuroLeague twice over the last decade.

The next All-Decade team member played a huge part in that success, and is no other than @23Llull #EuroLeague20 pic.twitter.com/cZWVGxHK4w

April 28, 2020