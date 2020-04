Ντιλέινι για πρόταση από Ολυμπιακό: «Να απολύσουν όποιον έγραψε τέτοιο ψέμα»! (pic)

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Μάλκολμ Ντιλέινι υπέγραψε στην Μπαρτσελόνα για 1+1 χρόνια, ενισχύοντας το πανίσχυρο ρόστερ των Καταλανών έπειτα από τον τραυματισμό του Τομά Ερτέλ.

Η περίπτωση του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στις Μπάγερν, Λοκομοτίβ Κουμπάν ενώ έπαιξε στην Κίνα με τους Σάουθερν Τάιγκερς συνδέθηκε εσχάτως με τον Ολυμπιακό.

Σημερινό (13/4) δημοσίευμα της As αναφέρει πως ο Ντιλέινι δέχτηκε πρόταση από τον Ολυμπιακό για την επόμενη σεζόν, όμως ο ίδιος το διέψευσε!

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι… πετύχατε πολλά σε αυτή την ιστορία. Πρέπει να απολύσουν όποιον έγραψε αυτό για ψέματα».

«Το άρθρο αναφέρει… ενδιαφέρον και κάποιος παρουσιάζει μια ολόκληρη ιστορία μαζί με μια ψεύτικη πρόταση και όλα αυτά που με κάνουν και γελάω! Παρεμπιπτόντως, δεν έχω μιλήσει με τον Μπαρτζώκα από πέρσι το καλοκαίρι! Σταματήστε τα ψέματα και λάβετε υπόψη όλα τα στοιχεία πριν γράψετε μια ιστορία»!

I can confirm that you made up a lot in this story they should fire whoever wrote this for lying https://t.co/bH0fF8Fn8h

Article comes out about “interest” and somebody puts a whole story together about a fake offer and a whole bunch of other stuff they made up by the way I haven’t talked to bartzokas since last summer. STOP LYING and just get all the facts before making a story

— malcolm delaney (@foe23) April 13, 2020