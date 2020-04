«Ο Παναθηναϊκός σκέφτεται τον Κάτας για προπονητή» (pic)

«Θα είναι ο Ισραηλινός προπονητής στο επίπεδο της Euroleague, μετά από τόσα χρόνια; Μάθαμε ότι ο Όντετ Κάτας είναι ψηλά στην λίστα του Παναθηναϊκό για την επόμενη σεζόν και οι Έλληνες θα επικοινωνήσουν μαζί του σύντομα», αναφέρει το δημοσίευμα του «sport5.co.il».

Το ίδιο άρθρο αναφέρει πως ο Μπάιρον Σκοτ είναι επίσης στη λίστα των προπονητών που εξετάζει το «τριφύλλι», αλλά ακόμα και ο Μάικ Μπατίστ, του οποίου, όμως, η προοπτική μικραίνει, λόγω απειρίας στην προπονητή, όπως σημειώνεται.

Το κείμενο καταλήγει πως αν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποφασίσει να μην συνεχίσει με τον Γιώργο Βόβορα στο «τιμόνι», τότε ο Κάτας, που κατέκτησε με τους «πράσινους» την Euroleague το 2000, έχοντας 17 πόντους στον τελικό με την Μακάμπι, είναι ο επικρατέστερος.

Ο 45χρονος είναι εδώ και δύο χρόνια στην Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία είναι διατεθειμένη να κρατήσει το ίδιο ρόστερ και την επόμενη σεζόν, όμως, η αβεβαιότητα που υπάρχει, λόγω της οικονομικής κρίσης που έφερε ο κορονοϊός, αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Panathinaikos is considering Hapoel Jerusalem's Oded Kattash as a lead candidate for the head coach position@sport5il

