Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (11/12) εκτός έδρας δοκιμασίας του «τριφυλλιού» στο ΜΙλάνο.

Επιστροφή στη δράση της Euroleague για τον Εργκίν Αταμάν και την ομάδα του, με εκτός έδρας «μάχη» στο Μιλάνο, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του θεσμού.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Αρμάνι, θέλοντας να αφήσει πίσω του την εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια (5/12, 79-89), να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και να φτάσει τις 10 νίκες στη διοργάνωση.

Το τζάμπολ του αγώνα θα γίνει στις 21:30 και η μετάδοση θα γίνει μέσω του Novasports Prime.