Κορονοϊός: O Λάσο στην καραντίνα με… iPad και μια μπάλα μπάσκετ (vid)

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε τις συμβουλές του για τον κορονοϊό από το σπίτι του μέσω Twitter του Συνδέσμου Προπονητών της EuroLeague.

«Προσπαθήστε να μείνετε σπίτι, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Φυσικά αντιμετωπίζουμε διαφορετικές καταστάσεις σε κάθε χώρα όμως το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μείνουμε ενωμένοι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την ανθρωπότητα. Μείνετε σπίτι, μείνετε ασφαλείς, αξιοποιήστε τον χρόνο σπίτι, βλέπετε ότι έχω την μπάλα μου, είμαι μπροστά στο iPad και βλέπω αγώνες… Προσπαθήστε να περάσετε καλά με τις οικογένειες σας και σίγουρα, μείνετε σπίτι!

Coach Pablo Laso @pablolaso @rmbaloncesto message of support to all @EuroLeague fans around the world to stay united in those times and stay at home#WeScoreUnited#EUROLEAGUEUNITED#WeAreAllOneTeam#COVID19#StayHome pic.twitter.com/8Q3xr5EzTj

