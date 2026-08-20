ΟΦΗ: «Προστατεύουμε την ομάδα και την έδρα μας»

Το μήνυμα του ΟΦΗ στους χιλιάδες Ομιλίτες που θα δώσουν δυναμικό παρών στο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο.

Ακόμα μια μεγάλη βραδιά για τον ΟΦΗ πλησιάζει! Οι Κρητικοί θα υποδεχτούν απόψε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο, για το πρώτο ματς των δύο ομάδων για τα Play Offs του Europa League, με τους Ομιλίτες να αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών για να στηρίξουν την ομάδα τους.

Μέχρι την παραμονή του αγώνα περισσότεροι από 11.000 φίλοι των Κρητικών είχαν κλείσει τη θέση τους για το πρώτο ευρωπαϊκό ματς της σεζόν και ο Όμιλος έστειλε μήνυμα στον κόσμο του ενόψει της ιστορικής βραδιάς.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η μεγάλη ημέρα έφτασε! Ο ΟΦΗ επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στις 21:00 υποδέχεται την CSKA Sofia στο Παγκρήτιο Στάδιο, για τα playoffs του Europa League.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων και προκειμένου να αποφευχθεί η οποιαδήποτε ταλαιπωρία και η καθυστέρηση κατά την είσοδο σας στο γήπεδο, παρακαλούμε θερμά να προσέλθετε ΕΓΚΑΙΡΑ. Οι θύρες ανοίγουν στις 18:30.

Σημαντική ενημέρωση: Μετά από απόφαση της αστυνομίας, το parking P3 του γηπέδου δεν θα λειτουργήσει, για λόγους ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απόψε, στην ευρωπαϊκή μας επιστροφή, δίνουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές ΜΟΝΟ με τη φωνή και τα συνθήματά μας! Προστατεύουμε τον ΟΦΗ και την έδρα μας, ενόψει των αγώνων που ακολουθούν.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ρίψη αντικειμένων, το άναμμα πυρσών και καπνογόνων, η χρήση λέιζερ, η ρίψη φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και γενικά οποιασδήποτε εύφλεκτης ύλης στον αγωνιστικό χώρο και στις κερκίδες.



Όλες οι σκάλες, οι χώροι διέλευσης και οι διάδρομοι εντός των θυρών δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται.



Επίσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ τα πανό με υβριστικό, ρατσιστικό, εθνικιστικό και πολιτικό περιεχόμενο.

Γραφείο εξυπηρέτησης φιλάθλων ΟΦΗ

Σήμερα (20/8) η εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας θα γίνεται από το Help desk, που θα βρίσκεται στη νότια πλευρά του Παγκρήτιου Σταδίου (έξω από την Θύρα 17) και το Help desk που θα βρίσκεται στη δυτική πλευρά του σταδίου (έξω από τις Θύρες 1 & 20) ως τις 20:30.

Ερχόμαστε νωρίς. Γεμίζουμε το γήπεδο. Στηρίζουμε την ομάδα μας με την φωνή και τα συνθήματά μας!».