Η EuroLeague θυμήθηκε την υπόκλιση του Μποντιρόγκα στον Ομπράντοβιτς! (pic)

Ήταν 5 Μαΐου του 2002 όταν ο Παναθηναϊκός έγραφε στο παρκέ του «PalaMalaguti» ένα μπασκετικό παραμύθι που είχε για βασικούς πρωταγωνιστές τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τους παίκτες του.

Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το τρίτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ιστορίας τους και η EuroLeague Basketball παρουσίασε ξανά τον τελικό ενώ θυμήθηκε την ατάκα του Ντέγιαν Μποντιρόγκα για τον Ζοτς.

«Νομίζω ότι τα αποτελέσματα του μιλούν από μόνα τους. Ο Ομπράντοβιτς είναι σίγουρα ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη».

For Dejan, the answer to who is the best coach in Europe is OBVIOUS after the @paobcgr victory! #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/dLnG5B0Fb6

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 26, 2020