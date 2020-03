Με χαρακτηριστικό video που ανάρτησε στα social media, είδε τόσο τον γιο του, όσο και την κόρη του, να καρφώνουν με... μανία στην αυτοσχέδια μπασκέτα στο σπίτι τους στη Μόσχα.

Άραγε τα μήλα θα πέσουν κάτω από τη μηλιά;

When there is no basketball to watch, You hype up the kids to play one on one!!! pic.twitter.com/yztGJdH4Ec

— Kyle Hines (@SirHines) March 17, 2020