Ντίξον: «Είναι δυνατόν η τουρκική λίγκα να αρνείται τη διακοπή»; (pic)

Χθες (12/3) έγινε γνωστό ότι οι αθλητικές διοργανώσεις στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων του πρωταθλήματος μπάσκετ θα συνεχιστούν με αγώνες κεκλεισμένων των θυρών μέχρι τα τέλη Απριλίου λόγω του κορονοϊού.

Έτσι, ο Μπόμπι Ντίξον υπενθύμισε το… αυτονόητο στο Twitter, ότι δηλαδή η υγεία είναι το πιο σημαντικό αγαθό.

Θυμίζουμε πως το ίδιο έπραξε νωρίτερα ο Ζακ Όγκουστ της Γαλατάσαραϊ.

«Επομένως όλα τα πρωταθλήματα μπάσκετ στον κόσμο αναβάλλονται και η τουρκική λίγκα αρνείται να το κάνει; Η υγεία είναι το πιο σημαντικό αγαθό που έχουμε! Κάντε το σωστό, δεν αξίζει το ρίσκο» ήταν το μήνυμα του γκαρντ της Φενέρμπαχτσε.

So basically Every basketball league in the world suspended its league but Turkish league refuse to do so? Health is the most important assets we have!! Do the right thing!! The Risk not worth it.

— Bobby Dixon (@BobbyDixon20) March 13, 2020