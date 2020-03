Αντιδρά ο Όγκαστ στην επιλογή της Τουρκίας να μην αναβάλλει τους αγώνες της (pics)

Η Τούρκικη Ομοσπονδία για την ώρα επιμένει ότι η δράση θα συνεχιστεί κανονικά στο πρωτάθλημα και ο Ζακ Όγκαστ, που αγωνίζεται στην Γαλατάσαραϊ, εξέφρασε αρχικά την απορία του και έπειτα την ανησυχία του, για το ότι πρέπει να αγωνιστεί.

«Πως σε κάθε άλλη χώρα και λίγκα έχουν πάρει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία με προσωρινή ή μόνιμη αναβολή εκτός από την Τουρκία; Δεν έχουν παρθεί μέτρα για την ασφάλεια μας, περιμένοντας από εμάς να αγωνιστούμε αύριο, μέσα σε πανδημία και μας ζητούν να ρισκάρουμε όχι μόνο την υγεία και την ασφάλεια μας, αλλά και των οικογενειών μας».

How is it that every other country and league has took the necessary safety and health precautions by temporarily or indefinitely suspending play except Turkey?

There has been no precautions taken prior to this for our safety... expecting us to participate in a game tomorrow during this pandemic is asking us to willingly risk not just our own health and safety but our families who live with us as well. #RaiseAwareness

— Z (@ZachEliAuguste) March 13, 2020