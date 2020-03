Ο Μπερτομέου στο Μιλάνο για το Αρμάνι - Ρεάλ (vid)

Η αναμέτρηση της Αρμάνι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague διεξήχθη χωρίς θεατές στο Mediolanum Forum λόγω της έξαρσης του κοροναϊού στη βόρεια Ιταλία.

Παρ' όλα αυτά, ο Πρόεδρος κι Εκτελεστικός Διευθυντής της EuroLeague Basketball, Τζόρντι Μπερτομέου βρέθηκε στο γήπεδο και παρακολούθησε από κοντά τη σπουδαία αναμέτρηση.

«Δεν είναι οι συνθήκες που θέλουμε να επικρατούν στα παιχνίδια μας. Για εμάς, το πιο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τους παίκτες μας, τους προπονητές, τους διαιτητές και τους φιλάθλους μας. Πρέπει, λοιπόν να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των διεθνών και τοπικών αρχών, επειδή γνωρίζουν καλύτερα από εμάς τι πρέπει να κάνουμε. Παράλληλα, θέλουμε να προστατεύσουμε την κανονικότητα της διοργάνωσης, να αποφύγουμε προβλήματα με το καλεντάρι... Αυτό μας οδήγησε να πάρουμε την απόφαση και το παιχνίδι να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Είμαι κοντά στους παίκτες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Jordi Bertomeu speaks to EuroLeague TV ahead of the closed-doors game in Milan due to COVID-19#GameON pic.twitter.com/5BYuigDHE7

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 3, 2020