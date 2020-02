Παπανικολάου: Ο άνθρωπος των μεγάλων στιγμών! (vid)

Ο 29χρονος φόργουορντ του Ολυμπιακού έχει «μιλήσει» σε κομβικές στιγμές στις αναμετρήσεις της ομάδας του και η Euroleague αναρωτιέται αν θα το κάνει ξανά και με την Βιλερμπάν, ελέω και των απουσιών.

Δείτε το βίντεο που δημιούργησε η ευρωπαϊκή διοργάνωση με μεγάλες στιγμές του Παπανικολάου στα παιχνίδια με Βαλένθια, Ζενίτ, Μπάγερν, Παναθηναϊκό, Μπαρτσελόνα και ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Can Kostas Papanikolaou drive @olympiacosbc to another win?

He has been a man for the MOMENT this season#GameON pic.twitter.com/1a8SwfpvEX

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 20, 2020