Ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11, 21:15), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναλύει τις δυσκολίες της επικείμενης αποστολής, να αναφέρεται στην κατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοφ και να δίνει το στίγμα για την μεταγραφική ενίσχυση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στο επιθετικό ταλέντο των ισραηλινών, τονίζοντας πως η δική του ομάδα θα χρειαστεί να διατηρήσει τη συνοχή και τον ρυθμό της στην επίθεση, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός ιδιαίτερα απαιτητικού αγώνα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η πρώτη θέση στη βαθμολογία δεν αποτελεί εμμονή για τον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τους τραυματισμούς και τις απουσίες, το ρόστερ διαθέτει την ποιότητα και τον χαρακτήρα για να ανταπεξέλθει.

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» αναφέρθηκε επίσης στον Μιλουτίνοφ, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα βρίσκεται στη διάθεσή του, ενώ μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στην προσπάθεια να εντοπίσει παίκτες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ομάδα. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν τον σταματούν στον δρόμο για να τον ρωτήσουν σχετικά με τις μεταγραφές, απάντησε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ: «Ευτυχώς δεν έχουμε χρόνο για καφέ».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας: «Είναι μία ομάδα που έχει εξαιρετικό επιθετικό ταλέντο. Εμείς πρέπει να έχουμε καλή εκτέλεση επιθετική, χωρίς να χάσει η επίθεσή μας τη ροή της. Να παίξουμε με ροή. Είναι μία ομάδα σε ταλέντο από τις καλύτερες στην Ευρωλίγκα.

Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας και αυτό θέλουμε να δούμε. Δεν έχουμε κάποια εμμονή με την πρώτη θέση. Έχουμε τραυματισμούς και απουσίες, αλλά έχουμε ρόστερ. Νομίζω ότι αποδείξαμε και σε καλές και σε κακές βραδιές ότι έχουμε χαρακτήρα.

Είναι τα παιχνίδια πολλά, η πίεση για τη νίκη τεράστια. Σκεφτόμαστε το παιχνίδι με τη Μακάμπι και νομίζω ότι έχει περάσει ένας μήνας. Είναι τόσα πολλά τα συμβάντα και τα γεγονότα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Κάνουμε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης των παικτών και πιστεύουμε ότι θα είμαστε φρέσκοι και αύριο».

Για τον Μιλουτίνοφ: «Νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμος, είναι σε καλή κατάσταση. Χθες είχαμε μόνο ατομικές μετά το παιχνίδι της Κυριακής. Ο Νίκολα έκανε ατομικές, δεν έχει μπει στο 5 εναντίον 5, αλλά νομίζω ότι γενικά είναι υγιής».

Για το αν η αναζήτηση μεταγραφικής ενίσχυσης βρίσκεται «τόσο κοντά όσο και μακριά», όπως είχε αναφέρει: «Ίσως πάει και στο μακριά περισσότερο. Χτυπάμε πόρτες, δεν είναι εύκολο. Οι καλοί παίκτες δεν δίνονται από τις ομάδες τους. Θα δούμε».

Για το αν τον σταματούν στον δρόμο και τον ρωτούν για μεταγραφές: «Ευτυχώς δεν έχουμε χρόνο για καφέ. Μία ημέρα είχαμε μετά από τέσσερα παιχνίδια και μετά την προπόνηση δεν βγαίνω από το σπίτι μου. Δεν προλαβαίνω. Social media δεν έχω να γίνει καφενείο (σ.σ. γέλια)».