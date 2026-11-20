Ο Αντρές Φελίζ πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε για το μέλλον του.

Για τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό (21:15, LIVE από το Gazzetta), αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Αντρές Φελίζ.

Ο Δομινικανός γκαρντ μεταξύ άλλων τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν σπουδαία ομάδα, μίλησε για τον Γιαν Μοντέορ, ενώ τοποθετήθηκε και για το μέλλον του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντρέ Φελίζ:

«Θα είναι ένα παιχνίδι με πολύ υψηλό επίπεδο σωματικής έντασης. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Παίζουμε απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα και πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό. Χρειάζεται να ανεβάσουμε την ένταση στο παιχνίδι μας και να κάνουμε μια εξαιρετική εμφάνιση.»

Για τον περσινό τελικό της EuroLeague

«Δεν θα το αποκαλούσα εκδίκηση. Είναι μια σπουδαία ομάδα. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να παραμείνουμε ενωμένοι ως ομάδα και να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε.»

Για το παιχνίδι με την Μπεσίκτας

«Πρέπει να μάθουμε από την ήττα και να κρατήσουμε ψηλά το κεφάλι μας, βελτιώνοντας το παιχνίδι μας και προσπαθώντας να παρουσιαστούμε καλύτεροι αύριο. Απέναντι στον Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή και δυνατή σωματικά ομάδα. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και να βελτιώσουμε τις μικρές λεπτομέρειες στις οποίες δεν τα πήγαμε καλά στο τελευταίο παιχνίδι.»

Για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι

«Ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι, αλλά η νοοτροπία μας αυτή τη στιγμή είναι να επικεντρωθούμε στην αυριανή αναμέτρηση.»

Για το μέλλον του

«Δεν γνωρίζω. Προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος στη σεζόν και να βοηθάω την ομάδα μου όσο περισσότερο μπορώ, ώστε να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Δεν εξαρτάται από εμένα το αν θα παραμείνω. Φυσικά και θα ήθελα να μείνω στη Μαδρίτη, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθώ να επικεντρωθώ στη φετινή σεζόν.»

Για τη σχέση του με τον Μοντέρο

«Έχω πολύ καλή σχέση με τον Γιαν. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης, ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση και ελπίζω να τον δω σύντομα ξανά στα παρκέ. Δεν έχουμε μιλήσει ιδιαίτερα για τον τραυματισμό του.»