Γιαννακόπουλος: «Ποιος υποψήφιος για την ΕΟΚ έχει γραφείο στον Πύργο Αθηνών, ποιον γενικό διευθυντή ομάδας συνάντησε χθες»
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναρωτήθηκε ποιος υποψήφιος της ΕΟΚ έχει γραφείο στον Πύργο Αθηνών.
Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έγραψε ποιος υποψήφιος για την ΕΟΚ έχει γραφείο στον Πύργο Αθηνών και ποιον γενικό διευθυντή ομάδας συνάντησε χθες το απόγευμα για πολύ ώρα.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:
«Ποιος υποψήφιος για την ΕΟΚ έχει γραφείο στον Πύργο Αθηνών και ποιον γενικό διευθυντή ομάδας συνάντησε χθες το απόγευμα για πολύ ώρα;.
Υ.Γ Από Αλεα ήταν τα γλυκά; Ή από την Alpha»;
@Photo credits: eurokinissi
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