Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναρωτήθηκε ποιος υποψήφιος της ΕΟΚ έχει γραφείο στον Πύργο Αθηνών.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έγραψε ποιος υποψήφιος για την ΕΟΚ έχει γραφείο στον Πύργο Αθηνών και ποιον γενικό διευθυντή ομάδας συνάντησε χθες το απόγευμα για πολύ ώρα.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Ποιος υποψήφιος για την ΕΟΚ έχει γραφείο στον Πύργο Αθηνών και ποιον γενικό διευθυντή ομάδας συνάντησε χθες το απόγευμα για πολύ ώρα;.

Υ.Γ Από Αλεα ήταν τα γλυκά; Ή από την Alpha»;

