ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Κάναμε παρέμβαση στο ΑΣΕΑΔ για να διασφαλιστεί το κύρος του 5ου τελικού, την ακύρωση του αγώνα ζήτησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός»
Μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως έκανε παρέμβαση στο ΑΣΕΑΔ για να διασφαλίσει το κύρος του 5ου τελικού του ελληνικού πρωταθλήματος του 2026
Συγκεκριμένα αναφέρει επίσης πως η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε την ακύρωση του αγώνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός άσκησε σήμερα (19/11) δύο πρόσθετες παρεμβάσεις ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ), για να διασφαλίσει το κύρος του 5ου τελικού της 13ης Ιουνίου 2026.
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Την ακύρωση του αγώνα αυτού ζήτησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προσβάλλοντας τον ορισμό των διαιτητών και του Β΄ Τεχνικού Παρατηρητή, προκειμένου να δικαιολογήσει την ήττα που υπέστη.
Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που προσφεύγει σε τέτοιου είδους τακτικές. Το ίδιο ακριβώς είχε επιχειρήσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και για τον 1ο τελικό της 3ης Ιουνίου 2026, με προσφυγή που το ΑΣΕΑΔ απέρριψε με την υπ' αριθ. 67/22.10.2026 απόφασή του.
Επισημαίνεται ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν είχε ποτέ υποβάλει καμία αίτηση εξαίρεσης για κανέναν από τους αξιωματούχους των αγώνων. Αντίθετα, περίμενε την έκβαση των αγώνων, ώστε μετέπειτα να ζητήσει την ακύρωσή τους «στα χαρτιά».
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