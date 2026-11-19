Παναθηναϊκός: Η 12άδα με Ζάλγκιρις, μέσα Φαλ και Γκραντ
Αποστολή στο Κάουνας: Γιώργος Κούβαρης
Ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague και δοκιμάζεται στο Κάουνας, εκεί όπου αντιμετωπίζει (20:00, live Gazzetta) τη Ζάλγκιρις. Γνωστή έγινε η 12άδα των πράσινων και μέσα σε αυτή βρίσκεται ο Μουστάφα Φαλ και ο Τζέριαν Γκραντ.
Από την άλλη εκτός έμειναν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, σε σχέση με το προηγούμενο ματς.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Η 12άδα της ομάδας του Ομπράντοβιτς: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χείζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Χουάντσο, Μήτογλου και Φαλ.
Our LINEUP for tonight's EuroLeague game against @bczalgiris ☘️ #WeTheGreens #paobcaktor https://t.co/4NlAtizPJX— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 19, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.