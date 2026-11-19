Δείτε την 12άδα του Παναθηναϊκού (20:00, live Gazzetta) για το εκτός έδρας ματς κόντρα στη Ζάλγκιρις στο Κάουνας.

Αποστολή στο Κάουνας: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague και δοκιμάζεται στο Κάουνας, εκεί όπου αντιμετωπίζει (20:00, live Gazzetta) τη Ζάλγκιρις. Γνωστή έγινε η 12άδα των πράσινων και μέσα σε αυτή βρίσκεται ο Μουστάφα Φαλ και ο Τζέριαν Γκραντ.

Από την άλλη εκτός έμειναν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, σε σχέση με το προηγούμενο ματς.

Η 12άδα της ομάδας του Ομπράντοβιτς: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χείζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Χουάντσο, Μήτογλου και Φαλ.