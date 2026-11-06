Ο Ολυμπιακός έκανε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο και μαζί τη δεύτερη χειρότερη επίδοση της ιστορίας του.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε ένα πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, που θα θέλει να ξεχάσει σύντομα. Οι πρωταθλητές αντιμετωπίζουν τον Ερυθρό Αστέρα (LIVE στο Gazzetta) για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Πειραιώτες είχαν πάει στα αποδυτήρια, βρισκόμενοι πίσω στο σκορ με 22-40. Οι 22 πόντοι που πέτυχε ο Ολυμπιακός, είναι η δεύτερη χειρότερη επίδοση της ομάδας στην ιστορία της στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, τα χειρότερα ημίχρονα (επιθετικά) για τον Ολυμπιακό, ήταν το 2009 κόντρα στη Ρεάλ, όπου είχε 20 πόντους και στον τελικό του 2012 με την ΤΣΣΚΑ, όπου επίσης είχε 20.