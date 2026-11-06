Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ιστορία των Πειραιωτών
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε ένα πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, που θα θέλει να ξεχάσει σύντομα. Οι πρωταθλητές αντιμετωπίζουν τον Ερυθρό Αστέρα (LIVE στο Gazzetta) για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.
Οι Πειραιώτες είχαν πάει στα αποδυτήρια, βρισκόμενοι πίσω στο σκορ με 22-40. Οι 22 πόντοι που πέτυχε ο Ολυμπιακός, είναι η δεύτερη χειρότερη επίδοση της ομάδας στην ιστορία της στη διοργάνωση.
Συγκεκριμένα, τα χειρότερα ημίχρονα (επιθετικά) για τον Ολυμπιακό, ήταν το 2009 κόντρα στη Ρεάλ, όπου είχε 20 πόντους και στον τελικό του 2012 με την ΤΣΣΚΑ, όπου επίσης είχε 20.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.