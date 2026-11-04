Μοντέρο: Στη Μαδρίτη για το Ρεάλ - Παναθηναϊκός
Η αγωνιστική δράση για την 10η αγωνιστική της EuroLeague, ξεκίνησε την Τετάρτη (04/11). Η Ρεάλ Μαδρίτης, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της αγωνιστικής.
Στη «Movistar Arena» για το συγκεκριμένο παιχνίδι, βρίσκεται ένας παίκτης του Ολυμπιακού. Ο λόγος για τον Γιαν Μοντέρο, ο οποίος είναι στη Μαδρίτη και βλέπει από κοντά το Ρεάλ - Παναθηναϊκός.
Sidelined @Olympiacos_BC guard @jeanmontero03 and former EuroLeague champion Chus Bueno spotted in Madrid for @RMBaloncesto vs @Paobcgr 🤩 #EveryGameMatters https://t.co/h99HnNSpoL— EuroLeague (@EuroLeague) November 4, 2026
Υπενθυμίζουμε ότι ο Δομινικανός δεν είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα και λόγω τραυματισμού θα μείνει εκτός δράσης για 6 μήνες.
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