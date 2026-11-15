Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 84-98: Πέρασε με άνεση από τη Βιτόρια και συνεχίζει αήττητη στην Ισπανια

Ευτυχία Οικονομίδου
Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 84-98: Πέρασε με άνεση από τη Βιτόρια και συνεχίζει αήττητη στην Ισπανια

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Ρεάλ Μαδρίτης διεύρυνε το αήττητο σερί της στο ισπανικό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 98-84 της Μπασκόνια εκτός έδρας και φτάνοντας στο 8/8.

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει την αήττητη πορεία της στη Liga ACB, προσθέτοντας ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα στο ενεργητικό της. Αυτή τη φορά, θύμα της ήταν η Μπασκόνια, την οποία νίκησε με 98-84 μέσα στην έδρα της, στο παιχνίδι που έκλεισε την αυλαία της 8ης αγωνιστικής.

Το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ δεν έχει αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης μέχρι στιγμής στο ισπανικό πρωτάθλημα. Με το αποτέλεσμα στη Βιτόρια έφτασε τις οκτώ νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση χωρίς συγκάτοικο. Για την Μπασκόνια, αντίθετα, αυτή ήταν η τρίτη απώλεια στη διοργάνωση, με το ρεκόρ της να διαμορφώνεται πλέον στο 5-3.

Στην επίθεση της Ρεάλ υπήρξε πλουραλισμός, με τρεις παίκτες να φτάνουν τους 18 πόντους. Ο Τεό Μαλεντόν, ο Αντρές Φελίζ και ο Ντέιμιαν Τζόουνς αποτέλεσαν τις βασικές επιθετικές αιχμές των νικητών. Ο Λουβαβού-Καμπαρό συμπλήρωσε την τετράδα των διψήφιων με 14 πόντους, ενώ ο Έντι Ταβάρες είχε 10 πόντους και 4 μπλοκ. Από πλευράς γηπεδούχων, ο Κέναν Κάμενιας ξεχώρισε με 15 πόντους, με τον Κρις Ντουάρτε να ακολουθεί στη σχετική λίστα, έχοντας προσθέσει 13.

Οι δύο ομάδες αφήνουν προσωρινά πίσω τους τις υποχρεώσεις στην Ισπανία και ετοιμάζονται για τη συνέχεια της EuroLeague. Η Μπασκόνια θα αγωνιστεί στις 17 Νοεμβρίου, φιλοξενώντας τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ η Ρεάλ έχει μπροστά της την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, στις 18 Νοεμβρίου, για τη 12η αγωνιστική.

 

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 39-47, 58-76, 84-98

Kosner Baskonia
PlayerMinPtsT2T2%T3T3%TLTL%DRORTRAsTOStlBBRDunkPFFD+/-Val
1 AJ Lawson20:2871/333%1/250%2/367%01100002013-244
2 K. Simmons21:4963/560%0/30%0/00%03344001023-14
3 DJ Stewart17:3051/1100%0/20%3/475%11211100012-96
5 C. Duarte21:24131/250%3/650%2/2100%02252110021615
6 S. Joksimovic14:3242/367%0/10%0/00%0111111012134
7 R. Kurucs25:1493/475%1/250%0/00%07725002220-27
10 M. Spagnolo07:5000/30%0/00%0/00%0002001011-12-6-6
11 R. Smits20:31114/580%1/333%0/00%23501101151128
12 D. Baugh14:18123/3100%1/520%3/3100%00010100012-311
16 T. Alves de sou00:0000/00%0/00%0/00%0000000000000
25 C. Frisch12:3621/333%0/20%0/00%01111101010-12-2
34 K. Kamenjas23:48157/1070%0/00%1/250%62821300032-2822
Team-00/00%0/00%0/00%2020000000002
Totals200:008426/4262%7/2627%11/1479%112132171892842116-7075

Real Madrid
PlayerMinPtsT2T2%T3T3%TLTL%DRORTRAsTOStlBBRDunkPFFD+/-Val
2 M. Shulga07:5000/00%0/10%0/00%0001000020-1-43
3 Luwawu-Cabarrot21:50143/475%1/520%5/683%022443000352515
4 J. Pradilla16:2442/367%0/00%0/00%4042200100996
6 A. Abalde17:3360/10%2/367%0/00%1231120002097
7 C. Okeke16:0600/10%0/20%0/00%11200020010-50
8 G. Procida18:1082/540%1/425%1/333%00000101021-110
9 T. Maledon16:02182/450%3/475%5/5100%03361111005929
11 W. Tavares19:29105/863%0/00%0/00%145010401111815
14 S. Llull14:3700/00%0/30%0/00%101120000020-5
24 A. Feliz23:58187/888%1/250%1/1100%05533200015527
33 D. Jones18:34186/6100%1/250%3/475%21300010101221
36 O. Sarr09:2721/1100%0/00%0/00%2131000000116
Team-00/00%0/00%0/00%1120000000002
Totals200:009828/4168%9/2635%15/1979%92433181511825162170122
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΙΣΠΑΝΙΑ Τελευταία Νέα