Ο Ερυθρός Αστέρας ηττήθηκε με 105-84 από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη και ο Τζάρεντ Μπάτλερ δεν έμεινε και ιδιαίτερα... ψύχραιμος στο φινάλε του αγώνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεπέρασε το εμπόδιο του Ερυθρού Αστέρα με 105-84 στην ισπανική πρωτεύουσα και έφτασε τις επτά νίκες στη φετινή EuroLeague, ρεκόρ που έχουν και οι Σέρβοι.

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ, που πέρα από την ήττα της ομάδας του, δεν έκανε και το καλύτερο ματς της... ζωής του, καθώς είχε φτωχή συγκομιδή με μόλις 2 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, στα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς, όταν φέρεται να δέχθηκε ειρωνικά σχόλια από φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες, αντέδρασε με αντιαθλητικό και αγενή τρόπο, υψώνοντας το μεσαίο δάχτυλό του προς τους φιλάθλους των Λος Μπλάνκος, χάνοντας τη ψυχραιμία του.