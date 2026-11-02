Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Γιαννάκη κατά την έξοδο του από την Ευελπίδων, μετά την κατάθεσή του στον ανακριτή για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης κατά την έξοδό του από την Ευελπίδων μετά την κατάθεσή του στον ανακριτή, τόνισε πως δε θα θέσει υποψηφιότητα για τη διοίκηση της ΕΟΚ, υπογράμμισε πως όλο αυτό είναι ένα πολύ στενάχωρο γεγονός για όσους είναι κοντά στο άθλημα και ανέφερε πως θα μείνει κοντά στον χώρο που αγαπά και θα πει τη γνώμη του, εφόσον του ζητηθεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παναγιώτη Γιαννάκη:

«Είναι μια στεναχώρια για το μπάσκετ, για εμάς που υπηρετήσαμε το μπάσκετ και το υπηρετούμε με την αγάπη μας και τη συμμετοχή μας. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και θα βρει τον τρόπο για το τι πρέπει να γίνει, ώστε να θωρακίσουμε το ελληνικό μπάσκετ. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια αλλά νομίζω ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα στο μέλλον. Η συζήτηση για τη χειραγώγηση αγώνων προκαλεί μεγάλη στεναχώρια. Μόνο με συζητήσεις ή με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα δεν μπορεί να βρεθεί δικαιοσύνη. Ο κύριος Λιόλιος ήταν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και οι σχέσεις μας ήταν τυπικές. Δεν πρόκειται να συμμετέχω σαν διοίκηση, από κει και πέρα αγαπώ το μπάσκετ, αν κάποιος θέλει τη γνώμη μου θα την πω και ως εκεί. Το 2018 αισθάνθηκα αδύναμος μετά την αποβολή μου γιατί ο τρόπος που αποβλήθηκα δεν ήταν δεοντολογικός Ήταν άδικος. Αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορες διαδικασίες, θα πρέπει να περιμένουμε και να έχουμε υπομονή. Η υπομονή είναι αρετή. Για όλους ισχύει αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι με την υπομονή θα βρεθεί και η κατάλληλη λύση για να χαρούμε και πάλι το παιχνίδι μέσα από τους Έλληνες παίκτες. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας».