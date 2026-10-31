Ολυμπιακός: «Ενδιαφέρεται για τον Κίλιαν Χέιζ», σύμφωνα με τους Ισραηλινούς
Αδιαμφισβήτητα ο σοβαρός τραυματισμός του Γιαν Μοντέρο έχει... σοκάρει τους «ερυθρόλευκος».
Πλέον η ομάδα του Πειραιά, αναμένεται να αποκτήσει νέο παίκτη στα γκαρντ, προκειμένου να καλύψει το κενό που θα αφήσει ο Δομινικανός.
Σύμφωνα με το ισραηλινό «IsraelHayomHeb» ο Ολυμπιακός θέλει να μπει στο «κόλπο» για την απόκτηση του Κίλιαν Χέιζ.
Ο Γάλλος παίκτης έχει μείνει ελεύθερος και βρισκόταν σε συζητήσεις με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ωστόσο μια οικονομική διαφωνία απειλεί να... χαλάσει το deal μεταξύ των δύο πλευρών.
Ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση και κάνει δικό του τον Χέιζ, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, έτσι ώστε να «αντικαταστήσει» το κενό που θα αφήσει ο Μοντέρο.
Τη σεζόν 2024 - 25, πέρασε από τη G-League με τη θυγατρική των Νετς, έχοντας μ.ο 20.8 πόντους, 7.6 ασίστ και 2.2 κλεψίματα.
אולימפיאקוס מעוניינת בקיליאן הייז @IsraelHayomHeb 🔽— Tomer Givati (@givati_tomer) October 31, 2026
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