Μπουένο: «Ανοιχτές οι γραμμές μας αν υπάρχουν άλλες προτάσεις από το NBA, αλλά...»

O Διευθύνοντας Σύμβουλος της Euroleague, Τσους Μπουένο μίλησε για το NBA Europe, αλλά και την προσπάθεια επίτευξης με τo NBA που είναι δύσκολη.

Συνέντευξη στο EFE παραχώρησε ο Τσους Μπουένο. Ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Euroleague μίλησε για το NBA Europe και παραδέχθηκε πως θα ήθελε να είχε φτάσει νωρίτερα για να συνεργασει (με το NBA) από την αρχή του μοντέλου, αφού τώρα υπάρχουν δύο πολύ διαφορετικά μοντέλα και η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας είναι πιο δύσκολη.

«Αν θέλουν να εισέλθουν στην Ευρώπη και να σχηματίσουν συμμαχία μαζί μας, οι σύλλογοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό το μοντέλο και τα ποσά πρέπει να συζητηθούν. Είναι μια συζήτηση που βρίσκεται στο τραπέζι. Οι ομάδες είναι ανοιχτοί στο να ενταχθούν, αλλά όλοι θέλουν να συμμετάσχουν και να βρουν τους καλύτερους τρόπους για να αποφύγουν να επενδύσουν τόσο πολύ», είπε.

«Τώρα η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας (με το ΝΒΑ) είναι πιο δύσκολη»

«Θα ήθελα να είχα φτάσει νωρίτερα για να συνεργαστώ (με το NBA) από την αρχή του μοντέλου. Τώρα υπάρχουν δύο πολύ διαφορετικά μοντέλα και η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας είναι πιο δύσκολη» προσθέτει.

Ο Μπουένο αναγνωρίζει ότι το NBA γνωρίζει πολλά για το μάρκετινγκ, τη δημιουργία αξίας επωνυμίας και έχει μεγάλη παγκόσμια εμπειρία, επομένως θα μπορούσε να «βοηθήσει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της Euroleague», αλλά ισχυρίζεται ότι η Εuroleague διαθέτει μια «υποδομή» στην ήπειρο που λείπει από το NBA: «Έχουμε την ικανότητα και την εμπειρία να λειτουργήσουμε σε ένα ποικιλόμορφο οικοσύστημα, με τους καλύτερους συλλόγους και οπαδούς».

«Εάν υπάρχουν άλλες προτάσεις από το NBA, οι γραμμές μας είναι ανοιχτές, αλλά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω στο μοντέλο της Euroleague», τονίζει.

Αν και επικαλέστηκε την εμπιστευτικότητα για να αποφύγει να συζητήσει τα στοιχεία της αρχικής προσφοράς του NBA, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωλίγκας εξήγησε ότι οι δεκατρείς ιδρυτικοί σύλλογοι «έχουν αφιερώσει 26 χρόνια επενδύοντας και δημιουργώντας ένα προϊόν που διαθέτει 94 εκατομμύρια οπαδούς και καθιστά την Ευρωλίγκα μια ισχυρή μάρκα», κάτι που «έχει αξία».

Ο Μπουένο απαντά επίσης στις πρόσφατες δηλώσεις του Αναπληρωτή Επιτρόπου του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, ο οποίος υποστήριξε ότι το οικονομικό μοντέλο του NBA Europe προβλέπει τη διανομή τριπλάσιων χρημάτων στους συλλόγους σε σύγκριση με τα δεκαετή επιχειρηματικά σχέδια της Ευρωλίγκας, τα οποία προβλέπουν τη διανομή 3,4 δισεκατομμυρίων μεταξύ των ιδιοκτητών (2,2 δισεκατομμύρια από έσοδα και 1,2 δισεκατομμύρια από νέα τέλη franchise). «Δεν είναι έτσι. Για παράδειγμα, αν (με το NBA Europe) οι ομάδες βάλουν 500 εκατομμύρια και σε δέκα χρόνια κερδίσουν 240, χάνουν και πάλι 260 εκατομμύρια. Στην περίπτωσή μας, δεν χάνουν χρήματα, επειδή δεν βάζουν τίποτα. Αν βγάλουν 100 ή 200, αυτό βγάζουν».

«Η EuroLeague και το EuroCup δεν πρόκειται να καταργηθούν»

«Οι σύλλογοι έχουν μια πολύ σαφή θέση. Θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έχουν δημιουργήσει ένα πρωτάθλημα που τους ανήκει και θέλουν να συνεχίσουν να αποφασίζουν για το μέλλον του».

«Η EuroLeague και το EuroCup δεν πρόκειται να καταργηθούν. Κάποιοι σύλλογοι μου έχουν ήδη πει: "Αν καταλήξετε σε συμφωνία με το NBA και μας αφήσετε έξω, θα δημιουργήσουμε τη δική μας διοργάνωση». Αν δεν λύσουμε το πρόβλημα για όλους, θα έχουμε περισσότερες διοργανώσεις, όπως και να ονομαστούν», επισημαίνει.

Η EuroLeague αντιμετωπίζει την πρόκληση να διασφαλίσει ότι όλες οι ομάδες της θα είναι οικονομικά βιώσιμες εντός μιας δεκαετίας, μια προϋπόθεση που αυτή τη στιγμή πληρούται μόνο από το 40%. Για να το πετύχει αυτό, στοχεύει όχι μόνο στον εκσυγχρονισμό των γηπέδων και στην αύξηση των εσόδων, αλλά και στη βελτίωση του συστήματος fair play, το οποίο ορισμένες ομάδες «θέλουν να βελτιώσουν περαιτέρω».

«Την επόμενη εβδομάδα έχουμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, ώστε όσοι έχουν χρήματα να μπορούν να συνεχίσουν να ξοδεύουν, αλλά και για να εξισορροπήσουμε το σύστημα, ώστε να μην έχει πληθωριστικό αποτέλεσμα ή να διακινδυνεύσει τον στόχο της βιωσιμότητας», λέει ο Μπουένο, ο οποίος παραδέχεται ότι «θα υπάρχουν πάντα διαφορές» λόγω της δημοσιονομικής ανισότητας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.