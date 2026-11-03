Ο Ντεμάρ ΝτεΡόζαν βρίσκεται στην κορυφή του top 10 της βραδιάς (03/11) στο NBA, με τον ίδιο να βγάζει μόνο μία ασίστ, αλλά αυτή να είναι... μαγική.

Γεμάτη δράση από το NBA η βραδιά (03/11), με 15 αναμετρήσεις συνολικά. Πολλά μεγάλα ματς και κορυφαίες εμφανίσεις, με το top 10 να έχει εξαιρετικά στιγμιότυπα για όλα τα γούστα.

Στην κορυφή, βρίσκεται μία φάση, που όλη η υπόθεση είναι η ασίστ. Ο Ντεμάρ ΝτεΡόζαν, έβγαλε μόλις μία στην ήττα των Νάγκετς από τους Μπλέιζερς με 118-110, όμως ήταν εντυπωσιακή.

Ο βετεράνος γκαρντ-φόργουορντ, με μία φανταστική κίνηση, ξεμαρκαρίστηκε και έδωσε μία πάσα πίσω από την πλάτη στον Τρέβον Μπραζίλ, ο οποίος κάρφωσε ανενόχλητος.