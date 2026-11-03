NBA: Στην κορυφή του top 10 της βραδιάς ο ΝτεΡόζαν με «μαγική» ασίστ
Γεμάτη δράση από το NBA η βραδιά (03/11), με 15 αναμετρήσεις συνολικά. Πολλά μεγάλα ματς και κορυφαίες εμφανίσεις, με το top 10 να έχει εξαιρετικά στιγμιότυπα για όλα τα γούστα.
Στην κορυφή, βρίσκεται μία φάση, που όλη η υπόθεση είναι η ασίστ. Ο Ντεμάρ ΝτεΡόζαν, έβγαλε μόλις μία στην ήττα των Νάγκετς από τους Μπλέιζερς με 118-110, όμως ήταν εντυπωσιακή.
Ο βετεράνος γκαρντ-φόργουορντ, με μία φανταστική κίνηση, ξεμαρκαρίστηκε και έδωσε μία πάσα πίσω από την πλάτη στον Τρέβον Μπραζίλ, ο οποίος κάρφωσε ανενόχλητος.
Δείτε το top 10 του NBA
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