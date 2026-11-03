Οι Ντέρικ Γουίλιαμς και Λάντερς Νόλεϊ ταξίδεψαν κανονικά με την αποστολή της ΑΕΚ στην Ουγγαρία για το παιχνίδι με τη Σομπατέλι.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το τρίτο της παιχνίδι στο Basketball Champions League. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, «πέταξε» για την Ουγγαρία, εκεί όπου την Τετάρτη (04/11, 19:00) θα αντιμετωπίσει τη Σομπατέλι για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η «Ένωση» έχει ρεκόρ 1-1 και μετά την εντός έδρας ήττα από την Αντβέρπ, θέλει να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Στα ευχάριστα νέα, ότι πέταξαν κανονικά για Ουγγαρία οι Λάντερς Νόλεϊ και Ντέρικ Γουίλιαμς, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι.

Από την άλλη, εκτός έμεινε ο Γάιος Σκορδίλης, ο οποίος έχει θέμα στον οπίσθιο μηριαίο.



