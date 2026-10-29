Πέκοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός του 2009 είναι μία από τις καλύτερες ομάδες που έχω παίξει, χάρηκα για τον Ομπράντοβιτς»

O Nίκολα Πέκοβιτς θυμήθηκε τα όσα έζησε στον Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρθηκε και στο γήπεδο των πράσινων.

Ήταν μέλος του Παναθηναϊκού της φοβερής ομάδας της σεζόν 2008-09 που κατέκτησε τη Euroleague. Ο Νίκολα Πέκοβιτς βρέθηκε στο T-Center για το ματς των πράσινων με την Αρμάνι και αποθεώθηκε από τον κόσμο.

Ο πρώην NBAer μίλησε στην κάμερα του τριφυλλιού και στάθηκε στην καριέρα του στον Παναθηναϊκό, στον Ομπράντοβιτς, αλλά και στο γήπεδο των πράσινων.

Αναλυτικά

Για την επιστροφή του στην Αθήνα: «Είναι υπέροχο. Πραγματικά με κατακλύζουν συναισθήματα, βλέπω ότι το γήπεδο είναι γεμάτο όπως συμβαίνει πάντα στους αγώνες του Παναθηναϊκού».

Για την επιστροφή Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό: «Χάρηκα για εκείνον γιατί το άξιζε. Είναι πιθανότατα ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Το άξιζε και ξέρω ότι αισθάνεται σαν να βρίσκεται σπίτι του. Ξέρω πόσο πολύ τον αγαπούν οι Έλληνες, οι φίλαθλοι και οι υπόλοιποι. Είναι το καλύτερο που μπορούσε να του συμβεί. Να επιστρέψει εδώ όπως είπες στο σπίτι του στην Αθήνα».

Για αν υπάρχει κάποια ιστορία με τον Ομπράντοβιτς: «Ναι υπάρχουν πολλές ιστορίες και αναμνήσεις, σήμερα έφαγα με τον Μάικ Μπατίστ και θυμηθήκαμε διάφορα. Είναι πολλές ιστορίες και δεν έχω χρόνο να τις διηγηθώ τώρα».

Για το αν η ομάδα του 2009 του Παναθηναϊκού είναι η καλύτερη ever: «Ολοι λένε για αυτό και δεν έχω κανένα λόγο να διαφωνήσω. Ξέρω ότι όλοι μιλούν για εκείνη τη γενιά του 2009. Η ομάδα του 2009 είναι μία από τις καλύτερες ομάδες που έχω αγωνιστεί σε όλη μου τη ζωή».

Για το δεσιμό με τους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Ακόμα και αν δεν συναντηθήκαμε για πολλά χρόνια, όταν ξαναβρεθούμε μαζί είναι σαν μην έχουμε απομακρυνθεί ποτέ. Υπάρχει πραγματικά μία ξεχωριστή ενέργεια γύρω από εκείνη τη χρονιά».

Για το αν του λείπει κάτι από εκείνη την εποχή: «Η Αθήνα, η Ελλάδα και οι Έλληνες. Όταν έρχομαι εδώ, νιώθω υπέροχα. Είναι η πρώτη φορά μετά που έρχομαι εδώ έπειτα από πολλά χρόνια. Αυτό είναι που μου λείπει περισσότερο. Η φιλοξενία είναι πάντα εξαιρετική και περνάω πάντα υπέροχα εδω»..

Για το ανανεωμένο Τ-Center: «Πολλά πράγματα που είναι διαφορετικά. Αρχικά παρατήρησα ότι δεν υπάρχουν οι λευκές καρέκλες μπροστά και όλα έχουν αλλάξει. Η αίσθηση όμως παραμένει υπέροχη. Μίλησα με τον Μάικ και μου είπε ότι ο πρόεδρος έχει κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά στο εσωτερικό και το εξωτερικό του γηπέδου».

Για το αν το γήπεδο του τριφυλλιού είναι επιπέδου ΝΒΑ: «Ναι σίγουρα. Το βλέπω σε όλα και στην οργάνωση. Για να μην επαναλαμβάνω όσα είπα προηγουμένως με τον Μάικ, μου είπε πως όλα δείχνουν πραγματικά εξαιρετικά και ότι το γήπεδο βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτά του NBA».