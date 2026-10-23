Ολυμπιακός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλός του στη EuroLeague
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πετύχει την τέταρτή του, διαδοχική νίκη στη EuroLeague. Φιλοξένησε στη Sunel Arena τη Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασικεβίτσιους για την έβδομη αγωνιστική της διοργάνωσης και γνώρισε την ήττα με 64-61
Ο Ολυμπιακός που έχει ρεκόρ 6-1, πλέον στρέφει την προσοχή του στην τρίτη διαβολοβδομάδα της σεζόν. Την Τετάρτη (29/10), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Μπεσίκτας, για την όγδοη αγωνιστική.
Το τζάμπολ για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, έχει οριστεί για τις 19:30, ώρα Ελλάδος.
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