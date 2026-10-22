Παναθηναϊκός: Η 12άδα για το παιχνίδι με την Μπασκόνια
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπασκόνια για την 7η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας ως στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα της περασμένης εβδομάδας από την Χάποελ Τελ Αβίβ.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Λευτέρη Μαντζούκα, ενώ δεν θα αγωνιστεί τελικά ούτε ο Κώστας Σλούκας. Συγκεκριμένα ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR δεν θέλει να πιέσει τον εαυτό του και θέλει να είναι σταδιακή η επένταξή του στην ενεργό δράση, χωρίς να ρισκάρει περισσότερο.
Ο Σέρβος τεχνικός επίσης άφησε εκτός 12άδας τους Δημήτρη Μωραϊτη και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.
Κανονικά θα παίξει και ο Ίζακ Μπόνγκα, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε τις τελευταίες ημέρες από ενοχλήσεις στον καρπό του δεξιού του χεριού. Κάτι που ισχύει και για τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος είχε ένα χτύπημα στην κνήμη.
Έτσι, λοιπόν, η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Φαλ.
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