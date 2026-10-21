Ο Ίζακ Μπόνγκα έκανε τις δικές του δηλώσεις για την αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια (22/10, 21:15, Live στο Gazzetta) στο «T-Center».

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπασκόνια (22/10, 21:15, Live στο Gazzetta) για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ίζακ Μπόνγκα να εστιάζει στη χαρά για την επιστροφή του στα παρκέ και στη στήριξη του κόσμου του Τριφυλλιού, σε σχετικές του δηλώσεις στο σάιτ της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπόνγκα:

«Είμαστε έτοιμοι 100%. Έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα στη σεζόν, αλλά κάθε ματς στην Ευρωλίγκα είναι δύσκολο. Χάσαμε εκείνο το παιχνίδι (Χάποελ), όμως πιστεύω έχουμε μια καλή ομάδα με πολλούς παίκτες με εξαιρετικό χαρακτήρα, οπότε σίγουρα θα αντιδράσουμε με τον σωστό τρόπο.



Είναι πολύ σημαντικό να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αξιοποιούμε κάθε ημέρα που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να γνωριστούμε λίγο καλύτερα μεταξύ μας και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θέλει ο κόουτς να παίζουμε και να αποκτήσουμε καλύτερη αίσθηση του παιχνιδιού. Προσπαθούμε να αξιοποιούμε τα πάντα και κάθε ημέρα να γινόμαστε καλύτεροι.



Νιώθω ωραία που επιστρέφω στην δράση. Το να βρίσκεσαι εκτός και να παρακολουθείς τους αγώνες είναι κάτι πολύ δύσκολο για κάποιον που αγαπάει πραγματικά να παίζει. Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω.



Σημαίνει πολλά η στήριξη και η αγάπη του κόσμου. Το να έχουμε αυτή την στήριξη ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα και από το πώς είναι το σκορ, είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Αύριο θα προσπαθήσουμε να τους το ανταποδώσουμε.



Σίγουρα αρχίζω και νιώθω όλο και πιο άνετα εδώ και πιστεύω ότι με κάθε παιχνίδι που παίζουμε σε αυτό το γήπεδο αρχίζει να μου μοιάζει όλο και περισσότερο με το σπίτι μου!».