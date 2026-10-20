Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τον αγώνα εναντίον της Φενέρμπαχτσε (23/10, 21:15, Live στο Gazzetta) στη SUNEL Arena, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να παραμένει εκτός ομάδας και να κάνει ατομικό πρόγραμμα.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Φενέρμπαχτσε (23/10, 21:15, Live στο Gazzetta) στη SUNEL Arena, με στόχο την έκτη του νίκη στη φετινή EuroLeague, με το «φλέγον ζήτημα» της περίπτωσης του Τάιλερ Ντόρσεϊ να παραμένει πάντα σε περίοπτη θέση.

Μετά το ρεπό που είχαν οι ερυθρόλευκοι ύστερα από το διπλό στα Ιωάννινα για τη GBL, ξεκίνησαν την προετοιμασία για ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι κόντρα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει τιμωρημένος και κάνει ατομικό πρόγραμμα, εν αναμονή της ποινής που θα του επιβληθεί από την ομάδα του Πειραιά, μετά την απολογία του στον GM του συλλόγου, Νίκου Λεπενιώτη.

Οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, θα αποφασίσουν από κοινού με τον προπονητή, Γιώργο Μπαρτζώκα, για το μέλλον του ποιοτικού γκαρντ, μετά το post, που πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων, πριν το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

Ο 30χρονος αθλητής έχει τεθεί ουσιαστικά εκτός ομάδας, καθώς δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των δύο τελευταίων αγώνων των Πρωταθλητών Ευρώπης και πλέον άπαντες αναμένουν την έκβαση της υπόθεσης.