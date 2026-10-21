Ραμαντάνης στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να αλλάξει τη στάση του στον Ντόρσεϊ λόγω του τραυματισμού του Φουρνιέ»

Στο Gazz Floor by Novibet της Τετάρτης (21/10), ο Παναγιώτης Ραμαντάνης αναφέρθηκε στον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ραμαντάνης, στο Gazz Floor by Novibet της Τετάρτης (21/10), μίλησε για το θέμα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Συγκεκριμένα τόνισε, πως δεν πρέπει η ομάδα του Πειραιά να αλλάξει στάση στο θέμα με τον διεθνή γκαρντ, λόγω του τραυματισμού του Εβάν Φουρνιέ.

Αναλυτικά όσα είπε και το απόσπασμα στο 01:07:22:

«Θεωρώ ότι σήμερα, μαξ αύριο θα πρέπει να υπάρχει κάποια ενημέρωση για το θέμα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο τραυματισμός του Φουρνιέ δεν πρέπει να αλλάξει με τίποτα τη στάση του Ολυμπιακού. Αν βγει τώρα με κάποια απολογία στα social, μιλήσει με την ομάδα και παίξει και αύριο μεθαύριο έχουμε πάλι τα ίδια, ο παίκτης θα έχει το δίκιο με το μέρος του και η ομάδα χάνει την αξιοπιστία της. Η ομάδα δεν πρέπει να αλλάξει τη στάση της εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να του επιβάλλει την ποινή που είχε εξαρχής, πριν τραυματιστεί ο Εβάν Φουρνιέ. Και είναι πολύ καλό μάθημα-μήνυμα στον Ντόρσεϊ να προσέχει τι κάνει. Γιατί αν δεν είχε κάνει αυτή την ανάρτηση πριν τέσσερις μέρες. Ο Ντόρσεϊ για το επόμενο 20ήμερο θα έπαιζε 27-28 λεπτά σε πρωτάθλημα και EuroLeague. Τώρα λογικά θα τα δει από την τηλεόραση».