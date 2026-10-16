Κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Ντίνος Μήτογλου τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με τον Ζακ ΛεΝτέι.

Ο Παναθηναϊκός στο 4ο δεκάλεπτο είδε τη Χάποελ Τελ Αβίβ να καταφέρνει να παίρνει διψήφια διαφορά, όμως προκλήθηκε και ένα απρόοπτο με τον τραυματισμό του Ντίνου Μήτογλου.

Περίπου οκτώ λεπτά πριν το φινάλε ο Έλληνας φόργουορντ συγκρούστηκε με τον Ζακ ΛεΝτέι με αποτέλεσμα να αποχωρεί κουτσαίνοντας από την αναμέτρηση.

Από εκείνο το σημείο κι έπειτα όμως το τριφύλλι πήρε ώθηση και ξεκίνησε να... ροκανίζει τη διαφορά.