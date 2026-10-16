Παναθηναϊκός - Χάποελ: Τραυματίστηκε ο Μήτογλου και αποχώρησε από το ματς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Ντίνος Μήτογλου τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με τον Ζακ ΛεΝτέι.
Ο Παναθηναϊκός στο 4ο δεκάλεπτο είδε τη Χάποελ Τελ Αβίβ να καταφέρνει να παίρνει διψήφια διαφορά, όμως προκλήθηκε και ένα απρόοπτο με τον τραυματισμό του Ντίνου Μήτογλου.
Περίπου οκτώ λεπτά πριν το φινάλε ο Έλληνας φόργουορντ συγκρούστηκε με τον Ζακ ΛεΝτέι με αποτέλεσμα να αποχωρεί κουτσαίνοντας από την αναμέτρηση.
Από εκείνο το σημείο κι έπειτα όμως το τριφύλλι πήρε ώθηση και ξεκίνησε να... ροκανίζει τη διαφορά.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.