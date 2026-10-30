Ο Γιαν Μοντέρο βγήκε νοκ άουτ για το επόμενο εξάμηνο, καθώς υποβλήθηκε σε επέμβαση συρραφής στον έξω μηνίσκο στο γόνατο του αριστερού του ποδιού, για ένα πρόβλημα που προέκυψε στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Από μεγάλος πρωταγωνιστής της παράτασης στη νίκη (105-100) του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα στο Παλαού Μπλαουγκράνα για την 6η αγωνιστική της Euroleague, θα βρεθεί πλέον στα πιτς για έξι μήνες!

Ο Γιαν Μοντέρο έπαιξε με ενοχλήσεις, πέτυχε δύο τεράστια καλάθια (τρίποντο και δίποντο) στα κρίσιμα δευτερόλεπτα της παράτασης και έβαλε τη σφραγίδα του στο μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Κανείς, ωστόσο, δεν μπορούσε να φανταστεί τότε την εξέλιξη.

Το πρόβλημα στο αριστερό γόνατο αποδείχθηκε πολύ πιο σοβαρό από ό,τι αρχικά φαινόταν, με τον Δομινικανό γκαρντ να περνά την Παρασκευή (30/10) την πόρτα του χειρουργείου και να τίθεται νοκ άουτ για έξι μήνες. Μια εξέλιξη-σοκ για τους «ερυθρόλευκους», που χάνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα έναν παίκτη ο οποίος είχε εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή μιας από τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές βραδιές τους.

Η ιστορία του τραυματισμού του είχε ξεκινήσει νωρίτερα, στην αναμέτρηση με τη Βαλένθια, όταν ο υπέστη διάστρεμμα στο δεξί πόδι. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μπαρτσελόνα, στην Ισπανία, ένιωσε ενοχλήσεις και στο αριστερό γόνατο.

Μάλιστα, στο ημίχρονο της αναμέτρησης, η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε ενημερώσει για την κατάσταση των παικτών που αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμού, συμπεριλαμβάνοντας και τον Δομινικανό γκαρντ.

«Ο Μοντέρο υπέστη στην αναμέτρηση με τη Βαλένθια διάστρεμμα στο δεξί πόδι και κατά τη διάρκεια του αποψινού αγώνα ένιωσε ενόχληση στο αριστερό γόνατο. Γίνονται προσπάθειες να συνεχίσει στο ματς», ανέφερε χαρακτηριστικά η ενημέρωση των Πειραιωτών.

Έτσι, ο Γιαν Μοντέρο αγωνίστηκε απέναντι στους Καταλανούς έχοντας ήδη επιβαρυμένο το δεξί του πόδι, ενώ στη διάρκεια της αναμέτρησης προέκυψε και το πρόβλημα στο αριστερό γόνατο, το οποίο τελικά αποδείχθηκε πολύ πιο σοβαρό.

Παρά τις ενοχλήσεις, ο Δομινικανός δεν εγκατέλειψε τη μάχη. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20:44 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 13 πόντους με 1/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ πρόσθεσε στη στατιστική του 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη, συγκεντρώνοντας 18 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).

Η δική του στιγμή, ωστόσο, ήρθε στην παράταση. Στη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού με 100-105 επί της Μπαρτσελόνα, για την 6η αγωνιστική, ο Μοντέρο αποδείχθηκε καθοριστικός στα τελευταία λεπτά, πραγματοποιώντας δύο σπουδαίες επιθετικές ενέργειες.

Αρχικά, με ένα μεγάλο τρίποντο διαμόρφωσε το 95-101, 1:13 πριν από τη λήξη της παράτασης, ενώ στη συνέχεια, με εύστοχο δίποντο, ανέβασε το σκορ στο 95-103, 42 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε.

Ήταν δύο καθοριστικά καλάθια που προσυπέγραψαν τη μεγάλη εκτός έδρας επιτυχία του Ολυμπιακού. Και όλα αυτά, ενώ αγωνιζόταν με ενοχλήσεις, χωρίς να γνωρίζει τότε πόσο σοβαρό ήταν τελικά το πρόβλημα στο αριστερό γόνατο.

Η σημερινή ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός ήρθε να αποκαλύψει το μέγεθος της ζημιάς, προκαλώντας ισχυρό πλήγμα στην ομάδα. Ο Γιαν Μοντέρο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο, με το διάστημα απουσίας του να υπολογίζεται στους έξι μήνες.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Ο Γιαν Μοντέρο υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του πλευρικού μηνίσκου στο αριστερό γόνατό του. Αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για έξι μήνες.

Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού Μπάσκετ εύχεται στον Γιάν ομαλή και γρήγορη ανάρρωση και ανυπομονεί να τον δει ξανά στο γήπεδο!».

Η επέμβαση αφορούσε συρραφή του έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο, με τον Δομινικανό γκαρντ να ξεκινά πλέον τη διαδικασία αποκατάστασης, έχοντας μπροστά του ένα μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης.

Η εξέλιξη αυτή είναι η χειρότερη δυνατή για τον Ολυμπιακό, καθώς χάνει πλέον τον πιο επιδραστικό παίκτη στο παιχνίδι της ομάδας.



