Ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι θα είναι όπως όλα δείχνουν ο διάδοχος του Τζιανμάρκο Ποτσέκο, αφού δεν μπορούσαν οι Τούρκοι να πείσουν τον Έργκιν Άταμαν να αναλάβει τη δουλειά.

Παρότι ο Έργκιν Άταμαν ήταν ο διακαής πόθος του κόσμου και μεγάλης μερίδας των διοικούντων της Γαλατασαράι ο Τούρκος τεχνικός δεν έδειξε διατεθειμένος να επιστρέψει στους πάγκους αυτή τη στιγμή και γι' αυτό οδηγήθηκαν στη λύση του Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι! Ο Γεωργιανός τεχνικός είναι η επιλογή για την διαδοχή του Τζιανμάρκο Ποτσέκο, ο οποίος δεν μπόρεσε να μακροημερεύσει στον τουρκικό πάγκο.

Όσον αφορά τον Έργκιν Άταμαν ήταν ευθύς εξαρχής πολύ δύσκολη η περίπτωση του, καθώς ο κόσμος μπορεί να ήθελε πολύ την επιστροφή του στην άκρη του πάγκου της ομάδας, αλλά στο μυαλό του φαίνεται πως δεν έχει ωριμάσει ακόμη η ιδέα της ενεργοποίησης του, πολύ περισσότερο όταν η ομάδα αγωνίζεται στο Basketball Champions League.

Ο έμπειρος Τούρκος τεχνικός φαίνεται πως θα περιμένει τις επιλογές που θα του παρουσιαστούν στη Euroleague το επόμενο διάστημα, ώστε να αποφασίσει το πότε θα επιστρέψει. Η Euroleague είναι η προτεραιότητα του ξεκάθαρα γι' αυτό και δεν μπήκε σε καμία διαδικασία συζήτησης με την διοίκηση της Γαλατασαράϊ.

Όσον αφορά τον Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι που σύμφωνα με τους Τούρκους βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε ήδη αγωνιστεί ως αθλητής το 2013 και το 2014. Μέχρι να διαλυθεί η Μονακό ο ίδιος βρίσκονταν στην άκρη του πάγκου έπειτα από την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη.

Είναι ένας ικανός τεχνικός, ο οποίος θα προσπαθήσει μετά τις τρεις σερί ήττες που οδήγησαν στην έξοδο τον Τζιανμάρκο Ποτσέκο να αλλάξει την ψυχολογία και τη νοοτροπία της ομάδας.

