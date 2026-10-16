Ο Τζανμάρκο Ποτσέκο αποτελεί επίσημα παρελθόν από τη Γαλατασαράι και θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Το κακό ξεκίνημα της Γαλατασαράι στη σεζόν, ήταν και ο λόγος που ο Τζανμάρκο Ποτσέκο, αποτελεί επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας. Μετά από τέσσερα επίσημα παιχνίδια, η Γαλατά έχει τρεις ήττες και μόλις μία νίκη.

Ο Ιταλός προπονητής, απολύθηκε από τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης και πλέον θα ψάξει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Τη θέση του αναμένεται να πάρει ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι.

Η ανακοίνωση της Γαλατασαράι

«Ευχαριστούμε, Τζανμάρκο Ποτζέκο!

Η Γαλατασαράι ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Τζανμάρκο Ποτζέκο, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα προπονητή στην ανδρική ομάδα μπάσκετ του συλλόγου μας.

Ευχαριστούμε τον Τζανμάρκο Ποτζέκο για την αφοσίωση που επέδειξε κατά τη διάρκεια της θητείας του και για την προσφορά του στον σύλλογό μας, ενώ του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Σε ευχαριστούμε για όλα, Τζανμάρκο».