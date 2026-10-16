Γαλατασαράι: Διαζύγιο με τον Τζανμάρκο Ποτζέκο
Το κακό ξεκίνημα της Γαλατασαράι στη σεζόν, ήταν και ο λόγος που ο Τζανμάρκο Ποτσέκο, αποτελεί επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας. Μετά από τέσσερα επίσημα παιχνίδια, η Γαλατά έχει τρεις ήττες και μόλις μία νίκη.
Ο Ιταλός προπονητής, απολύθηκε από τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης και πλέον θα ψάξει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Τη θέση του αναμένεται να πάρει ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι.
Η ανακοίνωση της Γαλατασαράι
«Ευχαριστούμε, Τζανμάρκο Ποτζέκο!
Η Γαλατασαράι ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Τζανμάρκο Ποτζέκο, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα προπονητή στην ανδρική ομάδα μπάσκετ του συλλόγου μας.
Ευχαριστούμε τον Τζανμάρκο Ποτζέκο για την αφοσίωση που επέδειξε κατά τη διάρκεια της θητείας του και για την προσφορά του στον σύλλογό μας, ενώ του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.
Σε ευχαριστούμε για όλα, Τζανμάρκο».
Teşekkürler Gianmarco Pozzecco 🙏 Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Gianmarco Pozzecco ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gianmarco Pozzecco’ya görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler, Gianmarco!— Galatasaray MCT Technic (@GSBasketbol) October 16, 2026
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