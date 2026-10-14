Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για την ιστορική ανατροπή-νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα της Βαλένθια, τους παίκτες που έκριναν το ματς, την αλλαγή εικόνας στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και το... καταστροφικό πρώτο.

Απίστευτα πράγματα το βράδυ της Τρίτης (13/10) από τον Ολυμπιακό στην Ισπανία. Μία ανατροπή, μία νίκη κόντρα στη Βαλένθια, που έδειξε τη δύναμη (ψυχολογική και όχι μόνο) αυτής της ομάδας. Ενα αποτέλεσμα που έδειξε σε όλη την Ευρώπη, ότι κανείς δεν μπορεί να υποτιμάει τον Ολυμπιακό, όποια και αν είναι η διαφορά του ματς.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης, έδειξαν δύο πρόσωπα κόντρα στη Βαλένθια. Αυτό του πρώτου ημιχρόνου, που ήταν κάτι παραπάνω από τραγικό και αυτό του δευτέρου (+ την παράταση) που ήταν... αριστούργημα. Ετσι πρέπει να κάνει μία μεγάλη ομάδα, μία ομάδα που έχει πάντα ως στόχο την κορυφή.

Ακόμα και σε ένα κακό βράδυ, πρέπει να βρίσκει τα ψυχολογικά αποθέματα, αλλά και τις λύσεις, για να επανέλθει στον αγώνα. Σαν να γύρισε τον διακόπτη στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός και να είδαμε μια τελείως διαφορετική ομάδα. Αυτό πιστώνεται τόσο στο προπονητικό team, όσο και στους παίκτες που φοράνε την «ερυθρόλευκη».

Η... καταστροφή που δεν θύμιζε Ολυμπιακό

Οποιος είδε το παιχνίδι στη Roig Arena, εύκολα μπορεί να πει ότι η ομάδα που είδαμε τα πρώτα 20 λεπτά, δεν θύμιζε καθόλου τον γνωστό Ολυμπιακό. Το πρώτο δεκάλεπτο είχε τελειώσει με τη Βαλένθια να προηγείται με 14 πόντους (31-17), τους Πειραιώτες να μην παίζουν καθόλου, άμυνα, να παίρνουν κακές αποφάσεις στην επίθεση (5/9 δίποντα, 1/5 τρίποντα) και τον coach Μπαρτζώκα να αλλάζει όλη την πεντάδα.

Στη δεύτερη περίοδο δεν άλλαξε τίποτα, με τη Βαλένθια να πηγαίνει με ένα +25 στα αποδυτήρια και τον Ολυμπιακό να δέχεται 59 πόντους (59-34). Το ότι είχε να δώσει ένα ακόμα φάουλ και δεν έγινε στην τελευταία επίθεση των Ισπανών, με αποτέλεσμα να βάλουν buzzer beater τρίποντο, έμοιαζε με το κερασάκι στην τούρτα, για αυτή την κακή επίδοση.

Μετά από 20 λεπτά παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός είχε μόλις έξι ασίστ για εννιά λάθη και ατομικά ο μόνος που είχε εμφανιστεί καλά στο παρκέ, ήταν ο Μοντέρο, ο οποίος είχε 13 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος.

Τέτοια διαφορά μόνο ο Ολυμπιακός!

Στο δεύτερο ημίχρονο, τα πράγματα άλλαξαν. Σαν να μπήκε άλλη ομάδα στο παρκέ. Για να είμαι σωστός, σαν να μπήκε ο κανονικός Ολυμπιακός για να αγωνιστεί. Ο Μπρουκς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι για τη μεγαλύτερη διαφορά (+28) και μετά... ήταν ώρα των «ερυθρόλευκων» να αποδείξουν την αξία τους.

Η διαφορά στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ήταν στους 12, ενώ 02:28 πριν από τη λήξη του αγώνα, ο Ολυμπιακός είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (84-83), μετά από ένα σερί 9-0. Μπορεί η αναμέτρηση να οδηγήθηκε στην παράταση (90-90), αλλά το ότι γύρισε η ομάδα από το -28 σε 18 λεπτά και κατάφερε να προηγείται ακόμη και με τέσσερις πόντους, είναι κάτι τρομερό.

Μεγάλες άμυνες από Παπανικολάου, Γουόρντ, Εντζάι και Μιλουτίνοφ, μεγάλα σουτ από τον Σέρβο, τον Βεζένκοβ, τον Φουρνιέ και τον Μοντέρο. Στην παράτση κύλησαν όλα ιδανικά και με τον Μοντέρο να ξεχωρίζει, ο Ολυμπιακός έφτασε σε μία ιστορική ανατροπή, για το τελικό σκορ, 102-97.

Από τους 59 πόντους του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός έπεσε στους 38, σε 2.5 δεκάλεπτα. Ακόμα και όταν αποβλήθηκε ο Μπαρτζώκας, οι παίκτες της ομάδας, έβγαλαν εγωισμό και σαν να θέλανε να πάρουν το ματς για τον coach.

Φταίει η καρδιά του πρωταθλητή, το μέταλλο της ομάδας, οι παίκτες, το προπονητικό σταφ; Μάλλον ένας συνδυασμός όλων των παραπάνω. Αυτή η νίκη, δίνει ένα τεράστιο ψυχολογικό boost στον Ολυμπιακό και ουσιαστικά επιβεβαίωσε δύο πράγματα. Οτι από την άμυνα, μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε και πως μπορεί να βγάλει αντίδραση σε έναν αγώνα, ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Μεγάλη υπόθεση αυτό που πέτυχε η ομάδα στη Roig Arena, που δεν σηκώνει καθησυχασμό, αλλά δείχνει ότι πρέπει να γίνει σωστή δουλειά.

Ο Παπανικολάου με τον Γουόρντ, ήταν οι άνθρωποι που έδωσαν την ώθηση από την άμυνα, μαζί με τον Μιλουτίνοφ και τον Εντζάι. Πραγματικά ο Σενεγαλέζος, μπορεί να αποτελέσει «x-factor» του Ολυμπιακού φέτος, ο οποίος έπαιξε ως «5» στην παράταση, με τον Βεζένκοβ να είναι μέσα στο παρκέ.

Ο Φουρνιέ κλασικά... μαγικός, με 23 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 λάθη σε 37 λεπτά, ενώ ο Μοντέρο πλήγωσε πολύ την πρώην του ομάδα, με τον Δομινικανό να είναι ο απόλυτος MVP έχοντας 26 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 λάθη σε 31 λεπτά.

Τέλος καλό όλα καλά στη Βαλένθια και τώρα η προσοχή στρέφεται στη Βαρκελώνη, εκεί όπου ο Ολυμπιακός μετά το τεράστιο διπλό στη Roig Arena, θα θελήσει να φτάσει σε μία ακόμη νίκη επί ισπανικού εδάφους.

ΥΓ1: Ο Ντόρσεϊ έπαιξε μόλις πέντε λεπτά. Λίγα πράγματα με την Εφές και εκτός αποστολής με τον Κολοσσό για λόγους ξεκούρασης. Θέλει μάλλον λίγο τον χρόνο του ο Τάιλερ, όμως είναι πολύ κομβικός για την ομάδα και θα πρέπει άμεσα να επιστρέψει, στα περσινά του στάνταρ.

ΥΓ2: Ο Χολ μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ, δεν έχει επανέλθει και αυτό είναι πρόβλημα, αν και θα βρει τα πατήματά του. Ο Τζόουνς από την άλλη, σε 13 λεπτά, έκανε 5 φάουλ και αποβλήθηκε. Θέλει μεγάλη προσοχή στη θέση των σέντερ ο Ολυμπιακός, που σίγουρα έχει μεγάλη ποιότητα.