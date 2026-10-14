Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Ο Μπαρτζώκας έβγαλε την κάρτα Άταμαν»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet την τεράστια επιστροφή του Ολυμπιακού από το -25 και τα τεχνάσματα του Μπαρτζώκα που θυμίζουν Άταμαν.

Απίστευτη εμφάνιση από τον Ολυμπιακό κόντρα στη Βαλένθια, με τους Πειραιώτες να επιστρέφουν από το -28 και να παίρνουν τελικά τη νίκη με 97-102 στην 5η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε ένα μεγάλο μέρος του ματς από τα αποδυτήρια, καθώς αποβλήθηκε στην 4η περίοδο έχοντας δεχθεί δύο τεχνικές ποινές.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε για την αποβολή του Έλληνα κόουτς και τη συσχέτισε με μερικά τεχνάσματα και «τεχνητές κρίσεις» που συνηθίζει να κάνει ο κόουτς Άταμαν.