Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Βαλένθια, ενόψει της πέμπτης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Ισπανία, για τη δεύτερη διαβολοβδομάδα της EuroLeague. Για την πέμπτη αγωνιστική της διοργάνωσης, οι πρωταθλητές Ευρώπης θα φιλοξενηθούν από τη Βαλένθια (13/10, 22:00, LIVE από το Gazzetta), με στόχο να φτάσουν σε δεύτερη διαδοχική ευρωπαϊκή νίκη.

Με 16 παίκτες ταξίδεψε στη Βαλένθια ο Ολυμπιακός, ωστόσο όπως είναι λογικό, οι τέσσερις μείνανε εκτός. Συγκεκριμένα, δεν θα είναι στη δωδεκάδα και τη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, οι Νετζήπογλου, Ντάνστον, Καραγιαννίδης και Πάπας.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς