Βαλένθια - Ολυμπιακός: Οι 4 που έμειναν εκτός «ερυθρόλευκης» δωδεκάδας
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Ισπανία, για τη δεύτερη διαβολοβδομάδα της EuroLeague. Για την πέμπτη αγωνιστική της διοργάνωσης, οι πρωταθλητές Ευρώπης θα φιλοξενηθούν από τη Βαλένθια (13/10, 22:00, LIVE από το Gazzetta), με στόχο να φτάσουν σε δεύτερη διαδοχική ευρωπαϊκή νίκη.
Με 16 παίκτες ταξίδεψε στη Βαλένθια ο Ολυμπιακός, ωστόσο όπως είναι λογικό, οι τέσσερις μείνανε εκτός. Συγκεκριμένα, δεν θα είναι στη δωδεκάδα και τη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, οι Νετζήπογλου, Ντάνστον, Καραγιαννίδης και Πάπας.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς
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