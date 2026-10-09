Υπό το βλέμμα των Παναγιώτη και Γιωργου Αγγελόπουλου υποδέχθηκε ο Ολυμπιακός την Αναντολού Εφές στην SUNEL Arena.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί τη δική του πρεμιέρα στην SUNEL Arena καθώς υποδέχεται για την 4η αγωνιστική της Euroleague την Αναντολού Εφές.

Από αυτό το ματς δεν θα μπορούσαν να απουσιάσουν οι διοικητικοί ηγέτες της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος έδωσαν κανονικά το «παρών» στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού και παρακολούθησαν δια ζώσης τις προσπάθειες των παικτών της ομάδας τους.