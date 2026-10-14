Ο Σάσα Βεζένκοβ ανέβηκε στη 12η θέση των σκόρερ στην EuroLeague και κυνηγάει την είσοδο του από φέτος στην πρώτη 10άδα.

Μετά την επίδοση των 14 πόντων στην επική ανατροπή απέναντι στη Βαλένθια, ο Σάσα Βεζένκοβ ξεπέρασε κατά έναν πόντο τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ και ανέβηκε στη 12η θέση των σκόρερ όλων των εποχών στη EuroLeague.

Ο πάουερ φόργουορντ του Ολυμπιακού έφτασε συνολικά τους 3.772 πόντους και έχει ακριβώς πάνω του στην 11η θέση τον Σέιν Λάρκιν της Φενέρμπαχτε (3.831) και στη 10η τον συμπαίκτη του στην τουρκική ομάδα, Γουίλ Κλάιμπερν (3.845). Στην 9η θέση βρίσκεται ένας ακόμα εν ενεργεία παίκτης και συγκεκριμένα ο Τορνίκε Σενγκέλια της Ντουμπάι, ενώ παγιωμένος στους 4.260 πόντους είναι ο παλαίμαχος θρυλικός αρχηγός της Μπαρτσελόνα Χουαν Κάρλος Ναβάρο.

Στα 31 του χρόνια, ο MVP της περσινής EuroLeague ξεκίνησε τη σεζόν σκοράροντας 16,6 πόντους ανά αγώνα (83 πόντοι σε 5 αγώνες), όπου αν συνδυαστεί με την περσινή επίδοση των 19 πόντων (751 πόντοι σε 38 αγώνες), σε αυτό το μικρό φετινό δείγμα διατηρεί το 87,4% του περσινού ρυθμού σκοραρίσματός.

Αν λάβουμε υπόψιν και τις δύο προηγούμενες σεζόν (από όταν επέστρεψε δηλαδή από το NBA), συνυπολογίζοντας και τους 751 πόντους σε 39 αγώνες (19,8 μ.ο.) της περιόδου 2024-25, ο φετινός ρυθμός σκοραρίσματος του Βεζένκοβ αντιστοιχεί στο 85,7% της συνδυαστικής παραγωγικότητάς, δηλαδή περίπου 14,3% χαμηλότερα.

Στο υποθετικό σενάριο όπου ο σταρ του Ολυμπιακού συνεχίζει με ένα ποσοστό όπως αυτό με το οποίο ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στη EuroLeague (16,6 πόντοι μ.ο.) για να πετύχει 489 πόντους και να ξεπεράσει τα παγιωμένα ποσοστά του Ναβάρο χρειάζεται 29 με 30 αγώνες σκοράροντας με παρόμοιο ρυθμό για να είναι σίγουρα στη 10άδα.



Βέβαια, αυτό μπορεί να συμβεί αρκετά νωρίτερα, με δεδομένο πως σκοράρει με μεγαλύτερο ρυθμό από τους τρεις εν ενεργεία που προηγούνται, αν και για τον Λάρκιν των 5 πόντων σε ένα ματς με τη Ζάλγκιρις δεν υπάρχει σαφές δείγμα.

Λαμβάνοντας υπόψιν το ξεκίνημα των Κλάιμπερν (7,6 πόντοι μ.ο.) και Σενγκέλια (5 πόντοι μ.ο.) που έχουν αγωνιστεί και στους 5 αγώνες, θεωρητικά ο Σάσα θα μπορούσε να τους ξεπεράσει παίζοντας στα στάνταρ του σε 9 και 16 αγώνες αντίστοιχα.

Πως μπορεί να φτάσει στην κορυφή

Αυτή τη στιγμή, πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης είναι ο Μάικ Τζέιμς με 5783 πόντους. Με δεδομένο ότι γκαρντ της Εφές έχει πατήσει τα 36 και μπορεί να χάσει ακόμα και ολόκληρη τη φετινή σεζόν λόγω σοβαρού τραυματισμού, δύσκολα θα μπορέσει να φτάσει το milestone των 6000 πόντων.

Αν ο Βεζένκοβ φτάσει σε αυτόν τον αριθμό θεωρητικά θα μπορούσε να βρεθεί μόνος στην κορυφή, αφού ο μόνος εν ενεργεία εκτός του Τζέιμς στην 8άδα είναι ο 35χρονος πλέον Νίκολα Μίροτιτς της Βαλένθια με 4486 πόντους.

Στο μακράν πιο ευνοϊκό αλλά όχι τόσο ρεαλιστικό σενάριο, για να φτάσει αυτό τον αριθμό μέχρι την εξάντληση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό το 2029, ο Βεζένκοβ θα χρειαζόταν να συνεχίσει με μέσο όρο 18 πόντους ανά σεζόν, παίζοντας σε κάθε αγώνα της κανονικής διάρκειας μαζί με τα playoffs.

Στην πραγματικότητα για να φτάσει τους 6.000 πόντους κοντά στην ηλικία των 34 ετών, θα χρειαστεί είτε να ανεβάσει κατακόρυφα τον ρυθμό σκοραρίσματος κοντά στους 20,4 πόντους ανά αγώνα χωρίς playoffs, είτε να αξιοποιήσει επιπλέον αγώνες postseason, με ρυθμό περίπου 18–19 πόντων.

Όλα φυσικά εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και τον αριθμό των αγώνων που θα έχει τα προσεχή χρόνια, σε μια EuroLeague που το πρόγραμμα της επιβαρύνει πιο πολύ από ποτέ τους αθλητές.