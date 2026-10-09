Η Μύκονος ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Βαγγέλη Ζιάγκο έως το 2028.

Η Μύκονος ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Ζιάγκο έως το 2028, καθώς η ομάδα έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη από την κοινή τους πορεία.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Μύκονος ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Ζιάγκο έως το 2028, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές και τη βούληση να συνεχιστεί η κοινή πορεία με συνέπεια, συνέχεια και υψηλές φιλοδοξίες.

Ο 50χρονος τεχνικός διανύει την τρίτη του σεζόν στην τεχνική ηγεσία της Μυκόνου , έχοντας συνδέσει το όνομά του με τις σημαντικότερες αγωνιστικές στιγμές της ιστορίας του συλλόγου.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος ήταν ο προπονητής που οδήγησε τη Μύκονο στην άνοδο στη Stoiximan GBL, ανοίγοντας τον δρόμο για την παρουσία της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Στην πρώτη της συμμετοχή στη GBL, η Μύκονος κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στα playoffs, ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο στην έβδομη θέση, ενώ παράλληλα πανηγύρισε την πρόκριση στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας και την απευθείας συμμετοχή στο FIBA Europe Cup.

Η φετινή σεζόν έφερε ακόμη μία ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου, που πανηγύρισε την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη της ιστορίας του, καταγράφοντας ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδρομή του με τον κόουτς Ζιάγκο στον πάγκο.

Με την επέκταση της συνεργασίας έως το 2028, η Μύκονος και ο Βαγγέλης Ζιάγκος επιλέγουν να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο, έχοντας ήδη χτίσει μια κοινή διαδρομή γεμάτη σημαντικούς σταθμούς και ιστορικές επιτυχίες. Η συνεργασία των δύο πλευρών περνά πλέον στην επόμενη ημέρα, με στόχο η Μύκονος να συνεχίσει να εξελίσσεται, να πρωταγωνιστεί και να γράφει νέες σελίδες στην ιστορία της, εντός και εκτός συνόρων.

Ζιάγκος: "Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη αναγνώριση".

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος ανέφερε στο mykonosbc.gr με αφορμή την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μύκονο : "Ευχαριστώ θερμά τους ιδιοκτήτες και τη Διοίκηση για την έμπρακτη αναγνώριση και την εμπιστοσύνη με την οποία με έχουν περιβάλει όλα αυτά τα χρόνια. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτή την όμορφη διαδρομή αποδίδεται στους αθλητές και στους συνεργάτες με τους οποίους πορευτήκαμε μαζί. Σε ένα εκ φύσεως ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου εύκολα μπορεί κανείς να χάσει τον εαυτό του, η Μύκονος Betsson διατηρεί τις αξίες της αναλλοίωτες και αυτό είναι το πιο γοητευτικό χαρακτηριστικό της”»

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