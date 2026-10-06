Μύκονος - Νέφτσι 78-58: Τα highlights της αναμέτρησης

Μύκονος - Νέφτσι 78-58: Τα highlights της αναμέτρησης

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Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της Μυκόνου επί της Νέφτσι για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Η Μύκονος έγραψε ιστορία την Τρίτη (06/10). Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη και κατάφερε να πάρει μία σπουδαία νίκη. Αντιμετώπισε εντός έδρας τη Νέφτσι για την 1η αγωνιστική του FIBA Europe Cup και επικράτησε με 78-58.

Δείτε τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης

@Photo credits: INTIME
     

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